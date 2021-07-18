Банальний розбій втрачає позиції: у Краматорську орудують справжні королі контрафакту

Нинішній адміністративний центр Донеччини Краматорськ здавна славився машинобудуванням та вважався неформальною столицею ювелірів. Втім в його історії є сторінка, якою місто не пишається. І вона – про злочинність.

Ще за радянських часів Краматорськ був настільки проблемним, що там навіть діяла комендантська година. І хоча більшість кримінальних авторитетів тих часів давно переселилися на кладовища, їхня справа жива.

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Щоправда, банальний розбій вже давно втратив позиції. Тепер тут орудують королі контрафакту.

2014 рік змінив життя Краматорська

2014 рік повністю змінив життя мешканців індустріального Краматорська. 12 квітня його захопили проросійські бойовики. Після майже 3 місяців окупації місто з боями звільнили українські військові. Та на цьому його біди не скінчилися.

У лютому 2015 року Краматорськ потрапив під потужний обстріл. Російські ракети "Смерч" забрали тоді 17 життів. Але відчуття, що зовсім поруч – зона бойових дій, нікуди не зникло.

Для більшості населення – це постійний стан тривоги. Однак є й такі, кого близькість "русского мира" цілком влаштовує…

Склад з тютюновим контрафактом

На початку липня у Краматорську прикордонники разом зі співробітниками СБУ, Національної поліції та Фіскальної служби провели потужну операцію. Група зловмисників перетворила звичайний гараж на склад з тютюновим контрафактом.



Знахідка правоохоронців у Краматорську / Фото Краматорського прикордонного загону

Асортимент – "інтернаціональний". Серед усього – продукція з Об'єднаних Арабських Еміратів, і коробки з Білорусі та Придністров'я. Усього 19 тисяч пачок на більше ніж мільйон гривень.

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Серед усього цього розмаїття впадає в око товар з тимчасово окупованих територій. Донецька фабрика "Хамадей" банкрутувати не збирається. Бо має клієнтів не лише серед бойовиків.

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Ліквідоване силовиками сховище – далеко не перша і не найбільша база накопичення контрафакту у регіоні. В останні роки їх знищують десятками. Найпопулярніший товар – цигарки та алкоголь.

Приміром, восени 2020 року прикордонники разом з колегами накрили цілу мережу таких підпільних логістичних центрів. У результаті з незаконного обігу вилучили продукцію на 13,5 мільйонів гривень.

Та попри величезні збитки і кримінальну відповідальність за оборудки з підакцизом, склади "а-ля гараж" з'являються у знову й знову. Вже в інших місцях. А це означає, що хтось і надалі труїтиметься фальсифікатом. А хтось – набиватиме кишені.

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