Кран належить компанії, яка майже не існує, – юрист про масштабну аварію в Києві

Згідно з законами України, відшкодувати збитки повинен власник автівки, яка спричинила ДТП. У випадку аварії в Києві – власник крану. Тож варто подати позов про стягнення збитків, потім слід арештувати кран, і у разі позитивного судового рішення виконавча служба розпродасть майно компанії-боржника та компенсує збитки постраждалих.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів юрист Лаврентій Царук.

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За його словами, якщо компанія-власник, як це часто буває, на папері нічого не має, "то ми хоча б точно знаємо, що вона має цей кран". Також експерт наголосив, що послуги юристів можна додати у суму збитків і суд також стягне з винної особи гонорар адвокату.

Звісно, це у тому випадку, якщо винна особа має майно. У нашому ж випадку автомобіль належить компанії, яка майже не існує, і не відомо, чи у неї є кошти,

– повідомив Царук.

Висловився юрист і щодо компенсації з допомогою страхування: обов'язковий поліс гарантує відшкодування лише суму 100 – 150 тисяч гривень. У масштабах загальних збитків ця сума виглядає незначною.



Лаврентій Царук компенсацію через обов'язкове страхування вважає незначною відносно втрат

Цікавий нюанс експерт зазначив щодо так званого "форс-мажору".

Юриспруденція – наука точна, як і математика. Якщо щось трапилось, то у цьому повинен бути винний. Форс-мажор, тобто обставини непереборної сили – це тільки тоді, коли Торгово-промислова палата України видала спеціальний сертифікат,

– розтлумачив Лаврентій Царук.

Тобто, винуватцю у тій чи іншій справі, якого суд зобов'яже виплатити компенсацію, не так вже і просто скасувати таке рішення та списати все на "непереборні обставини".

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що компенсацію водіям пошкоджених в результаті масштабного ДТП на Печерську у Києві автомобілів виплачуватиме страхова компанія автокрана. Адже водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння, а за попередньою версією, аварія трапилась через те, що в автокрана відмовили гальма.