Країна-агресор заплатить сповна за шкоду, яку заподіяла українцям, – Юлія Тимошенко

Країна-агресор відшкодує всі збитки, які завдала Україні та її громадянам внаслідок військових дій та окупації.

Про це заявила Юлія Тимошенко під час презентації Нової стратегії миру та безпеки, йдеться на сайті партії.

"Росія заплатить сповна за агресію, за смерть наших воїнів і мирних громадян, за їхні понівечені долі і скалічене здоров’я, за порушення прав людини, за вкрадене приватне і державне майно", – наголосила лідер "Батьківщини".

Голова партії повідомила, що її команда встановила та задокументувала декілька тисяч фактів заподіяння шкоди конкретним громадянам, що дасть можливість воїнам, які отримала поранення, родинам загиблих та вимушеним переселенцям підстави отримати компенсації від країни-агресора.

Також Тимошенко вважає, що українська дипломатія мусить активно відстоювати порушені РФ права держави та її громадян у міжнародних судових інституціях, насамперед, у Міжнародному суді ООН, Міжнародному кримінальному суді, Європейському суді з прав людини.

Вона запевнила, що нова влада проведе ретельну інвентаризацію завданої Росією шкоди і змусить Кремль заплатити за агресію проти України.

Лідер "Батьківщини" запевнила, що Україна примусить Росію компенсувати понесені болісні втрати.