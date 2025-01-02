У Львові почали будівництво крематорію: коли він запрацює

У Львові розпочалось будівництво крематорію. Стали відомі деталі щодо будівництва та того, коли він почне працювати.

У Львові 2 січня 2025 року заклали капсулу для крематорію. Про це пише 24 Канал із посиланням на мера міста Андрія Садового.

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Коли запрацює крематорій

Садовий розповів, що цей крематорій стане частиною Голосківського кладовища.

За планом крематорій запрацює до кінця цього року. Проєкт обрали на архітектурному конкурсі ще у 2021 році,

– уточнив він.

Також очільник міста написав, що це питання може бути дискусійним та суперечливим, але кожна родина і кожна людина повинні мати право вибору.

Також нещодавно обговорювали інше дискутивне питання. Зокрема, відкриття у Львові аеропорту. Зокрема, Київ вже понад рік веде переговори з європейськими авіаційними органами та авіакомпаніями.

Державна авіаційна служба України розглядає можливість поетапного відновлення авіасполучення з додатковими заходами безпеки.