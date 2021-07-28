У Кременчуці на дитячому майданчику плиткою виклали свастику: фото
Джерело:Telegraf
У Кременчуці, що на Полтавщині, дитячий майданчик тепер "прикрашає" величезна свастика. Її з плитки виклали місцеві будівельники.
Жителі мікрорайону заявили, що свастика на майданчику з'явилася нещодавно. Вони одразу ж звернулися до різноманітних інстанцій.
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На інцидент вже відреагував мер міста Віталій Малецький. Він заявив, що будівельники тут ні до чого.
Це діти виклали, поперевертавши плитку. Треба визначити балансоутримувача цієї території,
– сказав він.
Водночас він зобов'язав будівельників якнайшвидше перекласти плитку. Додамо, що свастика з'явилася на дитячому майданчику біля школи №22 на вулиці Правобережній, 44.
Свастика на дитячому майданчику / Фото з телеграм-каналу "Хуёвый Кременчуг"