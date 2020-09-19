У Кременчуці 18 вересня жінка потрапила під потяг. У результаті їй відрізало ногу. Правоохоронці надавали постраждалій допомогу, коли та стікала кров'ю.

Що відомо про трагедію

За попередньою інформацією, потяг зробив зупинку на залізничній станції, а жінка намагалася пролізти під ним через колії. Саме в той момент потяг рушив та відрізав ногу жінці. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції України.

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Очевидці покликали патрульних. Жінка лежала біля колій та стікала кров'ю. Патрульні схопили аптечку й надали потерпілій домедичну допомогу перед тим, як ні місце приїхала "швидка". Вони наклали джгут-турнікет, аби зупинити кровотечу. На відео видно, як постраждалу підтримували у свідомості та просили не закривати очі, адже вона непритомніла.

Пізніше потерпілу забрали до лікарні.

Трагічні ДТП за участі потягів

До слова, 14 листопада 2019 року чемпіонка України з боксу Аміна Булах трагічно загинула, потрапивши під поїзд. Спортсменка йшла вночі через залізничний перехід в навушниках. Вочевидь, дівчина не почула, коли наблизився потяг.

У лютому 2020 року на Житомирщині 10-класниця кинулась під потяг та загинула. Перед тим дівчина відправила повідомлення подрузі про те, що не бачить сенсу життя без свого хлопця, з яким нещодавно розійшлася.

У лютому 2020 року на Івано-Франківщині пасажирський потяг збив підлітка. Машиніст намагався загальмувати, але не вдалось. Від отриманих травм 14-річний хлопець помер на місці.

Дивіться відео, як патрульні надають допомогу жінці 18+: