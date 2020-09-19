Моторошна ДТП трапилася в Ужгороді 19 вересня. Водійка Skoda Fabia не впоралася з керуванням та влетіла у дерево. Одна з пасажирок отримала травми несумісні з життям.

Обставини ДТП

Аварія трапилася на вулиці Собранецькій в Ужгороді у ніч на 19 вересня. Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області.

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За даними поліції, 23-річна водійка Skoda Fabia була у стані алкогольного сп'яніння. В результаті зіткнення одна з пасажирок, 19-річна дівчина померла в лікарні. Ще одна 22-річна пасажирка отримала травми. Їй надали медичну допомогу та відпустили.

Водійку Skoda затримали та помістили в ізолятор тимчасового утримання. Поліція відкрила справу за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілого.

Якщо провину водійки доведуть, то їй загрожує:

від трьох до восьми років позбавлення волі;

позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.



Аварія в Ужгороді 19 вересня / Фото Нацполіції