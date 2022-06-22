Кремль може "чистити" вищих офіцерів за провал у війні, під загрозою Дворніков і Сердюков, – ISW

Російська окупаційна армія від початку повномасштабної війни зазнає в Україні катастрофічних втрат та поразок. Сподіваючись якось це змінити, Кремль може розпочати "чистки" вищих офіцерів.

Про це розповіли в Інституті вивчення війни. Зокрема, фахівці зауважили, що в Росії нещодавно змінили командувача ВДВ.

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Кремль, ймовірно, робить "чистку" вищих офіцерів

В Інституті вивчення війни розповіли, що Кремль, ймовірно, перебуває в процесі радикальної перебудови командної структури російського вторгнення в Україну. Це вказує на можливу чистку вищих офіцерів, яких звинувачують у невдачах в Україні.

Зокрема, кілька російських ЗМІ підтвердили, що нинішній начальник штабу Центрального військового округу генерал-полковник Михайло Теплинський змінить командувача ВДВ РФ генерал-полковника Андрія Сердюкова. За інформацією українських джерел, Кремль звільнив Сердюкова за погану роботу під час вторгнення та значні втрати серед десантників.

Декілька джерел також повідомляли про суперечливі заяви про заміну нинішнього командувача Південного військового округу та головного командувача російського вторгнення в Україну генерала Олександра Дворнікова:

Російський офіцер запасу Олег Марзоєв 21 червня заявив, що військові невдовзі призначать командувача Повітряно-космічними силами Росії генерала армії Сергія Суровікіна посаду командувача Південного військового округу, фактично замінивши Дворнікова.

Водночас у Bellingcat 17 червня розповіли, що президент Росії Володимир Путін планує замінити Дворнікова на посаді командувача вторгненням в Україну через надмірне вживання алкоголю та недовіру з боку російських військових.

та недовіру з боку російських військових. Також у CIT 19 червня повідомили, що кремлівський диктатор замінив Дворнікова на начальника Військово-політичного управління Збройних сил Росії генерал-полковника Геннадія Жидка.

На неофіційній сторінці ВДВ Росії в соцмережах мовиться, що Дворніков отримав підвищення і що його посаду займе Сердюков. Однак ця інформація навряд є правдивою, адже прокремлівські джерела оголосили про відставку Сердюкова.

Тому можна припустити, що на посаді командувача Південного військового округу Суровікін і справді замінив Дворнікова, який, ймовірно, був змушений піти у відставку. Водночас Жидка призначили командувачем російськими операціями в Україні. Зауважте, що зраз він керує органом Міністерства оборони Росії, відповідальним за підтримання морального та ідеологічного контролю серед російських військових.

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Зміни командування вказують на поразки Росії

В ISW раніше повідомляли, що Дворніков був природним вибором для командування операціями Росії в Україні після того, як окупанти зазнали поразки у битві за Київ. Адже більшість наступальних операцій російських військ наразі відбувається в зоні відповідальності Південного військового округу.

Призначення окремого командувача Південним військовим округом та заміна командувача ПВО (Південного військового округу – 24 канал) у середині основних бойових дій є рішучим кроком, який може говорити про серйозну кризу всередині російського вищого командування,

– додали фахівці.

В ISW підсумували, що такі різкі зміни в російській армії не є діями, які здійснюють на межі великого успіху. Це вказує лише на постійну дисфункцію Кремля у веденні війни.

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