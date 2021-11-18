Це вже викликало істеричну реакцію російських імперців. Однак самі бойовики за командою кинулися хвалити главу Кремля та дякувати йому за щедру допомогу.

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Що означає указ Путіна

Що ж дає цей указ Путіна? Відтепер Росія визнає дійсними сертифікати про походження товарів, які виробили на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Нібито це полегшує вивезення товарів з окупованих територій до Росії. Хоча насправді не так полегшує, як легалізує його.

Продукцію з окупованих територій до Росії вивозять вже давно – дівати її просто більше нікуди. Інша річ, що в нинішній ситуації, навіть опинившись на ринку, вона все одно програватиме російській.



Путін видав скандальний указ / Фото Getty Images

Адже вся сировина для виробництва на окупованих територіях у будь-якому випадку заходить лише з Росії. Водночас митницю між Росією та окупованою територією ніхто не скасовував.

Сировина – лише з Росії

Це означає, що товари з окупованих територій завжди коштуватимуть дорожче за російські, бо їхня собівартість міститиме:

логістику;

розмитнення.

Якщо, наприклад, залізна руда на металургійні підприємства Донбасу раніше надходила із сусідньої Дніпропетровської області, то тепер її доводиться везти тисячі кілометрів.

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Вугілля, до речі, теж, оскільки коксівного вугілля на окупованих територіях не вистачає. Його поклади залишилися на підконтрольній території України.

Звичайно ж, у такій ситуації промисловість Донбасу вже не працюватиме з тією рентабельністю, з якою вона працювала до 2014 року. Таке становище практично у всіх галузях промисловості, які ще вціліли після 7 років господарювання росіян.

Зауважимо! На додаток до цього треба розуміти, що якість продукції, виробленої у ніким невизнаних фейкових державах, буде звісно ж завжди нижчою.

Про те, що указ Путіна не призведе до економічного прориву в окупованих територіях, визнають і деякі представники бойовиків.



Путін не хоче підтримати Донбас / Фото Getty Images

Наприклад, один із засновників терористичного угруповання Андрій Пургін визнав, що експортний потенціал окупованих територій – незначний. Підкорювати російські ринки "молодим республікам" особливо й нема з чим.

Справжня мета указу Путіна

Очевидно, справжньою метою указу Путіна насправді є не гуманітарна підтримка населення Донбасу, а створення чергової хвилі пропагандистського галасу.

Мовляв, Росія своїх не кидає та простягає молодим республікам руку допомоги.

Крім того, такий демонстративний крок Кремля також є очевидним шантажем України. Москва так дає зрозуміти, що якщо Київ не буде поступливим, подібні кроки, спрямовані на поглинання окупованих територій, продовжуватимуться, і Росія їх вже не віддасть.

Європа оцінила вчинок глави Кремля

Європейці такий вчинок росіян справедливо розцінили як спрямований на ескалацію конфлікту. Наголосили, що дії Путіна порушують мінські угоди.

Зокрема, речник Міністерства закордонних справ Німеччини Крістоф Бургер заявив: "Підписаний російським президентом Володимиром Путіним 15 листопада указ, який полегшує доставку з контрольованих сепаратистами регіонів України до Росії товарів, та їхню сертифікацію як російських, діаметрально суперечить духу і букві мінських угод".

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З цим важко сперечатися. Дії Кремля вкотре продемонстрували, що російська сторона не лише не збирається вирішувати ситуацію на Донеччині миром. Але навпаки – робить все, щоб зробити виконання мінських угод та реінтеграцію Донецька та Луганська до України неможливою.