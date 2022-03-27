Кремль таки оголосив мобілізацію: вже відомо, коли "гарматне м'ясо" кинуть у бій

Російська влада почала проводити мобілізацію для збільшення кількості строковиків. Їх хочуть відправити на війну проти народу України вже у квітні.

Відповідне рішення ухвалило міністерство оборони Росії. Це підтверджує документ, який оприлюднили в мережі 26 березня. Це вже почали називати використанням додаткового "гарматного м'яса".

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Путін відчув неготовність своєї армії

У наказі міністерства вказано, що мобілізація необхідна для забезпечення "готовності військових формувань", які воюють в Україні. Тобто непідготовлених призовників почнуть масово посилати на загибель в чужій країні. Молодих хлопців для служби збирають у трьох областях країни-агресора:

Курській;

Брянській;

Білгородській.



Документ про мобілізацію на Росії / Зображення з телеграму Антона Геращенка

"Перейшли на сталінських формат"

Тобто обрали регіони, які межують з територією нашої держави. Щодо цього досить різко висловився радник голови МВС України Антон Геращенко.

На війну в Україну Росія відправляє "м'ясо" 2004 року народження. Це повний провал бліцкригу та перехід на сталінський формат ведення війни – закидання "м'ясом" недосвідчених призовників,

– написав Геращенко.

Перекидати юних призовників на так звану "військову операцію" будуть уже з 11 квітня. Слід зауважити, що представники влади України казали, що таке невдовзі буде відбуватися. Проте рупори Кремля переконували, що це неможливо, а також називали ці заяви "пропагандою".

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