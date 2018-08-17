12:08
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Блог Медіа

Кремль меняет тактику на Донбассе: готовимся к худшему

282
Кремль меняет тактику на Донбассе
Кремль меняет тактику на Донбассе / Elise Journal

Кремль меняет тактику ведения боевых действий. Понятно, что от регулярных обстрелов российский агрессор отказываться не собирается. Но поскольку эффективность этого метода себя не оправдывает, а с украинской стороны быстро и точно прилетает "ответка", россияне решили усилить диверсионную составляющую. И это, судя по логике кремлевских дельцов, не последний ход.

Командование российских оккупационных войск увеличило количество кадровых российских офицеров-разведчиков на Донбассе. Об этом на брифинге рассказал полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины.

Читайте также: Россия идет в наступление: почему Путин начинает новую фазу войны?

Задача незваных гостей это подготовка диверсантов и общая организация работы таких групп в районе боевых действий, в том числе и на украинской стороне. Впрочем, есть большой риск, что вылазками и точечными ударами вражеские ДРГ не ограничатся. Слишком уж соблазнительным для боевиков без моральных ограничений выглядит вариант нанесения удара и по гражданским объектам. В их перекошенной системе координат это даже выглядит логично – любой ущерб Украине работает на пользу агрессора.

Так что вполне вероятно будет появление мин на дорогах в Донецкой и Луганской областях, которые контролируют украинские власти. Не исключены удары по важным объектам инфраструктуры. Будем готовиться к худшему, поскольку аппетит приходит во время еды. Нельзя исключать, что Кремль перейдет к прямой террористической работе на украинской территории. В конце концов, несмотря на все усилия боевиков на Донбассе и активную пропаганду "мызамирцев", щедро оплаченную российскими деньгами, настроения украинцев далеки от капитуляции. А цели Кремля не поменялись. Значит будут добиваться их другими методами, добавят к заложникам и обстрелам угрозу терактов – им не привыкать. Они в политических интересах на своей территории могут дома взрывать, а Украину им точно не жалко. Так что меняется тактика Кремля, но не стратегия.

Автор: Кирилл Сазонов. Источник: Site.ua

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Публікації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук