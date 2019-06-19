Кремль вже не зможе повернути Україну до складу Російської імперії, – Волкер

Спроби Кремля повернути Україну під свій вплив та зробити її частиною "Російської імперії" не матимуть жодного успіху, адже український народ ніколи не погодиться на це.

Плани Росії на загарбання України під свій вплив не мають жодної перспективи, зауважує спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер на слуханнях у комітеті з питань міжнародних відносин Сенату, пише Укрінформ.

Що каже Волкер про допомогу Києву: США готові надавати Україні летальну зброю для самозахисту

Якщо Росія хоче, щоб Україна знову стала частиною російської сфери впливу, "Російської імперії", то я думаю, що ця можливість втрачена. Адже український народ вже ніколи не повернеться туди,

– сказав Волкер.

За його словами, США, Євросоюз та інші західні країни допомагають українцям боротися з ворожою агресією Росії, яка хоче відновити контроль над Україною.

"Ми докладаємо значних зусиль, аби зберігати об'єднану й потужну західну політику. США та ЄС запровадили санкції, посилили їх. Ми зняли обмеження на постачання Україні летальної зброї", – додав дипломат.

Волкер також нагадав, що США виділяє додаткову допомогу України для посилення сфери безпеки й оборони і це демонструє стійку позицію Вашингтона у відносинах з Києвом.

Що відомо про фінансову підтримку США для України?Проектом закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік" передбачається надання допомоги Україні по лінії Держдепу США, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних відомств на загальну суму 445,7 мільйона доларів.



З цієї суми 250 мільйонів доларів виділяється для безпекової допомоги Україні, з яких 50 мільйонів пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.



Згодом Департамент оборони США оголосив, що планує виділити Україні додаткові 250 мільйонів доларів військової допомоги.



Які суми грошей США виділяє на допомогу Україні / інфографіка 24 каналу