У Кремлі зробили нову заяву стосовно Білорусі. Так, там назвали державу своїм "найближчим союзником". У Росії вважають, що між країнами – "високий рівень довіри та поваги".

Про це розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ, передає 24 канал.

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У нас Союзна держава, ми найближчі союзники. І рівень взаємної довіри та взаємної поваги, з одного боку, гарантує абсолютне невтручання у внутрішні справи один одного, що неодноразово демонструвалося президентом Путіним,

– зауважив він.

Що таке Союзна держава? Це – конфедеративний союз Російської Федерації та Республіки Білорусь з поетапно організованим єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним та культурним простором.

Також Пєсков зауважив, що завдяки такій довірі Путін може відверто обмінятися думками з керівництвом Білорусі щодо найбільш актуальних питань.

Зверніть увагу! Лукашенко нещодавно сказав, що останнім часом разом із президентом Росії та міністром оборони займається влаштуванням загального захисту Союзної держави. Він нагадав про спільні з Росією військові навчання, що відбуваються у Берестейській області (у безпосередній близькості до кордону з Польщею, а також – Україною).