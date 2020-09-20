Найближчі союзники, у справи яких РФ не втручається: у Кремлі знову заговорили про Білорусь
У Кремлі зробили нову заяву стосовно Білорусі. Так, там назвали державу своїм "найближчим союзником". У Росії вважають, що між країнами – "високий рівень довіри та поваги".
Про це розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ, передає 24 канал.
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У нас Союзна держава, ми найближчі союзники. І рівень взаємної довіри та взаємної поваги, з одного боку, гарантує абсолютне невтручання у внутрішні справи один одного, що неодноразово демонструвалося президентом Путіним,
– зауважив він.
Що таке Союзна держава?Це – конфедеративний союз Російської Федерації та Республіки Білорусь з поетапно організованим єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним та культурним простором.
Також Пєсков зауважив, що завдяки такій довірі Путін може відверто обмінятися думками з керівництвом Білорусі щодо найбільш актуальних питань.