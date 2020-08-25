Така реакція, яка була в Кремлі щодо отруєння Навального, викличе черговий сплеск обурень на Заході. Володимир Путін, як впійманий за руку злодій, починає дико кричати, що він не винен і намагається "наїжджати" на тих, хто хоче його притягнути до відповідальності.

Стандартна політика Володимира Путіна нічого, крім обурення, на Заході не викликає. Ніхто не боїться його "вигуків" та сплесків агресії. Там тільки переконуються, що мали рацію, підозрюючи Путіна в черговому злочині – отруєнні Олексія Навального. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.

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Він повідомив, що реакція на отруєння Навального була безпрецедентна в Німеччині, в тому числі з боку офіційних облич. Взагалі його (Навального – 24 канал) в берлінському аеропорту приймали, як чинного голову держави.

Я думаю, що Кремль живе в своєму світі, який вони вигадали, де Навальний це блогер, якого не можна називати. Вони очевидно не розуміють, що в Європі та в світі Навальний не блогер, а провідний російський політик,

– заявив Ігор Ейдман.

"Я б сказав найвидніший російський політик. Бо Путін не політик – диктатор. А Навальний займається реальною політикою. Світ бачить, що ця людина застосовує демократичні та правові інструменти для досягнення своїх політичних цілей. В Кремлі не думали, що буде така потужна реакція у світі, особливо в Німеччині", – додав Ейдман.

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Політолог запевнив, якби були тотальні санкції проти російських олігархів та чиновників, то вони б "Путіна винесли з Кремля". Проблема в тому, що таких санкцій нема, не було й не буде. Адже надто багато приватних, комерційних, фінансових інтересів у світової та російської еліти.

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