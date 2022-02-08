У Кремлі запевняють, що після навчань російські війська покинуть Білорусь

У Москві заявили, що російські війська залишать Білорусь після завершення спільних навчань. Однак конкретну дату не назвали.

Заяву про те, що російські війська з Білорусі поїдуть, на брифінгу зробив речник очільника Кремля Дмитро Пєсков.

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Росія каже, що її війська покинуть Білорусь

Якщо ви уважно стежили, ніхто ніколи не казав, що російські війська залишатимуться на території Білорусії, про це ніколи не йшлося. Йдеться про союзні навчання,

– зазначив Пєсков.

Речник Путіна додав, що це означає, що після завершення цих навчань війська повернуться до місць постійної дислокації. Однак точних дат, коли це станеться, він не назвав.

Нагадаємо, раніше Путін нібито пообіцяв президенту Франції Еммануелю Макрону вивести з Білорусі 30 тисяч військових.

ЗМІ пишуть про угоду Макрона й Путіна щодо України

The Financial Times після зустрічі глав Росії та Франції повідомили, що Володимир Путін та Еммануель Макрон нібито уклали угоду, щоб покращити напружену ситуацію щодо України. У ній, зокрема, мовиться про виведення російських військ, які в Білорусі беруть участь у навчаннях "Союзна рішучість-2022". Ці тренування триватимуть з 10 по 20 лютого.

Тепер Москва начебто чекає, коли ці умови схвалять у США.

Хоча у Кремлі зазначили, що ніяк угод між політиками не було, адже це "неможливо".

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