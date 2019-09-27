Криклій анонсував концесію залізничних вокзалів

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що хоче передати в концесію залізничні вокзали України.

Владислав Криклій в інтерв'ю 24 каналу пояснив, якщо держава не знає, що робити зі своїм майном, то можна віддавати його в приватизацію. Хтось на цьому майні може побудувати офіс, житловий будинок чи торговий центр.

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"Ще є варіант державного партнерства, коли держава може, але не справляється. І третій варіант – це концесія", – зазначив міністр.

Що таке концесія? Це договір про передачу ресурсів, підприємств та інших господарських об'єктів, які належать державі, в тимчасову експлуатацію іноземним фірмам, приватним особам чи іншим державам.

"Концесія у нас діє з портами, аеропортами і держава від цього тільки виграє. Аналогічно зробити ми хочемо і з залізничними вокзалами. Ці проєкти, звісно, що мають попит", – вважає політик.

Я думаю, що до кінця цього року ми будемо анонсувати,

– запевнив Криклій.

Він додав, що дивно, коли залізничні вокзали Україну мають трафік такий як найкращі та найвідоміші торгові центри в Україні. Тільки торгові центри дуже прибуткові, а залізничні вокзали збиткові.

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