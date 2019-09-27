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      Криклій анонсував концесію залізничних вокзалів

      102 Читать новость на русском
      Владислав Криклій
      Владислав Криклій / file.liga.net

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що хоче передати в концесію залізничні вокзали України.

      Владислав Криклій в інтерв'ю 24 каналу пояснив, якщо держава не знає, що робити зі своїм майном, то можна віддавати його в приватизацію. Хтось на цьому майні може побудувати офіс, житловий будинок чи торговий центр.

      Цікаво! Дороги, аеропорти і порти: що може змінити закон про концесії

      "Ще є варіант державного партнерства, коли держава може, але не справляється. І третій варіант – це концесія", – зазначив міністр.

      Що таке концесія? Це договір про передачу ресурсів, підприємств та інших господарських об'єктів, які належать державі, в тимчасову експлуатацію іноземним фірмам, приватним особам чи іншим державам.

      "Концесія у нас діє з портами, аеропортами і держава від цього тільки виграє. Аналогічно зробити ми хочемо і з залізничними вокзалами. Ці проєкти, звісно, що мають попит", – вважає політик.

      Я думаю, що до кінця цього року ми будемо анонсувати,
      – запевнив Криклій.

      Він додав, що дивно, коли залізничні вокзали Україну мають трафік такий як найкращі та найвідоміші торгові центри в Україні. Тільки торгові центри дуже прибуткові, а залізничні вокзали збиткові. 

      Що відомо про міністра інфраструктури Владислава Криклія – читайте на сайті 24

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      Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Укрзалізниця Бізнес Законодавство
      Джерело: 24 канал
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