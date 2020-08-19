Нещодавно перший прем'єр України Вітольд Фокін став заступником голови української делегації в ТКГ у Мінську. Після цього ЗМІ почали згадувати скандали за участі політика, а одним з таких стала позиція щодо анексії Криму Росією.

Про те, як Вітольд Фокін пробував в інтерв'ю Дмитру Гордону виправдати агресію на українському півострові, повідомляє телеграм-канал Teza. Відбулося це ще в березні 2017 року.

До слова Зеленський призначив Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ

Є версія, що коли б Росія не захопила в цей час Крим, то цілком можливо, що вона втратила б Крим назавжди. Адже прийшли б сюди американці. Тож Росію потрібно зрозуміти – у неї там флот,

– заявив перший прем'єр України.

Крім цієї, у Фокіна було ще декілька дивних версій подій у Криму. Зокрема він розповів про "малоймовірну версію", за якою Крим просто продали. Про збройне захоплення влади на півострові тут немає ні слова.

"Є ще одна версія, більш імовірна. Побутувала паніка, і Крим вистрибнув з наших рук внаслідок паніки й розгубленості", – розповів Вітольд Фокін.

Саме версія з американськими військовими, які "хотіли захопити Крим", на його думку, є найбільш імовірною. Мовляв, тоді американські авіаносці вже пройшли Босфор і Дарданели.

Фокін про анексію Криму: дивіться відео

Коротко про Вітольда Фокіна: