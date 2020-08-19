Крим анексували "правильно": учасник України в ТКГ Фокін спробував виправдати Росію
Нещодавно перший прем'єр України Вітольд Фокін став заступником голови української делегації в ТКГ у Мінську. Після цього ЗМІ почали згадувати скандали за участі політика, а одним з таких стала позиція щодо анексії Криму Росією.
Про те, як Вітольд Фокін пробував в інтерв'ю Дмитру Гордону виправдати агресію на українському півострові, повідомляє телеграм-канал Teza. Відбулося це ще в березні 2017 року.
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Є версія, що коли б Росія не захопила в цей час Крим, то цілком можливо, що вона втратила б Крим назавжди. Адже прийшли б сюди американці. Тож Росію потрібно зрозуміти – у неї там флот,
– заявив перший прем'єр України.
Крім цієї, у Фокіна було ще декілька дивних версій подій у Криму. Зокрема він розповів про "малоймовірну версію", за якою Крим просто продали. Про збройне захоплення влади на півострові тут немає ні слова.
"Є ще одна версія, більш імовірна. Побутувала паніка, і Крим вистрибнув з наших рук внаслідок паніки й розгубленості", – розповів Вітольд Фокін.
Саме версія з американськими військовими, які "хотіли захопити Крим", на його думку, є найбільш імовірною. Мовляв, тоді американські авіаносці вже пройшли Босфор і Дарданели.
Фокін про анексію Криму: дивіться відео
Коротко про Вітольда Фокіна:
- Він був першим в історії Незалежної України прем'єр-міністром, а також народним депутатом СРСР, Верховної Ради УРСР й України.
- Після політичної діяльності був президентом фонду співпраці між Україною й Росією. З 18 серпня 2020 року офіційно став першим заступником голови української делегації в ТКГ.
- Нині Фокіну вже 87 років, а народився він на Дніпропетровщині. За національністю він росіянин, але практично все своє життя прожив в Україні.