Коли Російська Федерація окупувала півострів Крим, Україна зробила один з найбільш правильних кроків в той момент, який не викликав засуджень серед міжнародних партнерів нашої країни – припинила подачу води на анексовані територію.

Российская пропаганда на тот момент абсолютно и полностью нивелировала в своем информационном поле значение такой формы изоляции, захваченной Россией территории, культивируя мифы о поставках воды с материковой территории РФ и достаточных запасах пресной воды в самом Крыму.

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Росмашины пропагнды на месте

В большинстве случаев, когда речь заходит о какой либо пропагандистской деятельности российской медийной и экспертной машины, то речь идет в первую очередь о сиюминутных информационных вбросах, в то время как проблематика изоляции и деградации Крыма – долгоиграющая.

Например, когда поднималась тема Керченского моста и его недолговечности, российская пропаганда создала временную, короткосрочную волну из завершения его строительства – мол, построили, украинцы ошибались, что мост рухнет. Но, вот в том-то и дело, что после завершения строительства моста и до его краха, должно пройти время продолжительностью в годы, а не уже завтра или через неделю.

Аналогично и с поставками воды в Крым. Результаты прекращения водоснабжения оккупированной территории особо явно себя проявлять начинают лишь сейчас и дальше – будет хуже. А потому и не удивительно, что российские пропагандисты стали пробовать новые методы по принуждению Украины возобновить водоснабжение оккупированной территории.

Например, так называемый экс-прокурор оккупированного Крыма, а ныне нелегитимный депутат нелегитимной Госдумы РФ, Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором потребовала организацию повлиять на Украину в вопросе водоснабжения полуострова. Ведь Украина, якобы, наносит вред экологии и не дает жития коренным народам Крыма, устраивая для них настоящие репрессии!

Конечно, попытка Поклонской засчитывается, но, более чем уверен, что госпожу Мишель Бачелет, как даму образованную, такой текст несколько позабавил. Ведь прекрасно известно, что канал в Крым это искусственное сооружение, своим водоснабжением как раз и изменившее облик полуострова, испокон веков представлявшего из себя естественную пустыню. Ну, а слезные тирады про коренные народы, материалы, об ущемлении которых российскими оккупантами в Крыму представлены в ООН обширными томами и вовсе звучат весьма сюрреалистично.

Чем же вызван, сей пассаж Натальи Поклонской?

Во-первых, Крым, как и ожидалось, возвращается без украинской воды к своему первозданному облику – пустыне. И данный фактор полностью дискредитирует облик оккупационных властей перед теми, кто им на полуострове пока еще симпатизирует. Это в свою очередь не только снижает уровень доверия к оккупантам, среди их самых отъявленных неофитов, но и может стать фактором роста недовольства оккупационными властями и ускорения возвращения полуострова в состав Украины на волне народного недовольства.

Во-вторых, российские оккупанты, неспособные обеспечить водоснабжение полуострова своими силами, до последнего надеялись на новую украинскую власть и даже организовывали среди своих адептов попытки актуализировать этот вопрос. Но все было тщетно и любые кампании на тему возобновления подачи воды в Крым сводились сразу же на "нет".

В-третьих, и это самое интересное, поставки воды в Крым необходимы в настоящее время не столько для населения, которое питьевой водой обеспечено, сколько для промышленного производства, в том числе и на предприятиях обеспечивающих своей продукцией ВПК РФ. А так же, весьма серьезные водные ресурсы потребляет и российская группировка оккупационных войск.

Таким образом, днепровские воды нужны оккупантам в первую очередь для реализации своих военно-промышленных проектов, а так же обеспечения группировки, превратившей туристический полуостров в военную базу. И письмо Поклонской в ООН представляет собой лишь пробу пера в новом проекте Кремля, который явно использует весь потенциал своих западных марионеток. Например, той же партии "Альтернатива для Германии" или итальянские "Пять звезд", "Лига Севера" и прочие.

Однако эти конвульсии оккупантов как нельзя лучше демонстрируют то, что их время на полуострове истекает, и даже они это прекрасно понимают.