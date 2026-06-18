Він не знадобиться: Братчук розповів, як росіяни готуються до українського десанту в Криму

Росіяни в Криму давно нагнітають тему можливого українського десанту й під це посилюють свої формування на півострові. Однак реальна логіка звільнення Криму зараз пов'язана не з висадкою штурмовиків, а з руйнуванням військової логістики окупантів.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу пояснив, чому десант у Крим наразі не потрібен. За його словами, півострів має логістично перетворитися на острів, а удари по мостах уже ускладнюють рух російських військ і техніки.

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Десант став зручним приводом для окупантів

Росіяни в Криму не перший рік підтримують розмови про можливу висадку українських сил. Ще з кінця 2022 року, а з 2023-го вже точно, окупаційна влада постійно нагнітає очікування, що український десант нібито може з'явитися будь-якої миті. Для військових це спосіб тримати напругу на півострові, а для місцевих колаборантів – ще й можливість пояснювати нові витрати.

Я бачу тут корупційну складову з боку Аксьонова. На такі виклики й ризики щодо українського десанту він реагує бюджетними грошима, щоб озброювати свої батальйони так званого народного ополчення і давати їм зарплатню,

– сказав Братчук.

Ці формування потрібні окупаційній адміністрації для показової активності: вони шукають "диверсантів", демонструють готовність до оборони й підтримують образ постійної загрози. Так тема десанту працює не лише як військове залякування, а й як зручне пояснення для існування таких структур.

Вони бігають по Криму, шукають диверсантів і, зокрема, готуються до відбиття українського десанту. Є така корупційна пригода: на мій погляд, є на що списати,

– зазначив речник Української добровольчої армії.

З військової точки зору ситуація виглядає інакше. Українська логіка щодо Криму зараз не в тому, щоб кидати штурмовиків на висадку, а в тому, щоб послідовно руйнувати логістику росіян. Півострів має перетворюватися для окупантів на ізольовану територію, яку дедалі складніше використовувати для забезпечення фронту.

Крим має стати островом для російської логістики

Реальна військова логіка щодо Криму зараз пов'язана не з висадкою десанту, а з ізоляцією півострова. Для росіян це не просто окупована територія, а важливий логістичний вузол для всієї південної операційної зони. Через Крим і далі на материкові напрямки йде забезпечення для російських військ, зокрема на Придніпровському, Запорізькому та Донецькому напрямках.

Наш український півострів логістично має перетворитися на острів. Це логістика для всієї південної операційної зони,

– пояснив Братчук.

Йдеться і про маршрути, які ведуть від Сімферополя в бік Ростова, Таганрога та далі до фронту. Саме тому удари по мостах і транспортних вузлах мають значення не лише для самого Криму, а й для забезпечення російських підрозділів на тих ділянках, де ворог зараз має очевидні пріоритети.

Це те, що йде безпосередньо на фронт, на ті локації, де сьогодні очевидні пріоритети ворога,

– зазначив речник Української добровольчої армії.

Розмови про десант виглядають більше як російське нагнітання. За нинішньої насиченості засобів ППО, дронів і можливостей ураження кидати штурмові підрозділи на висадку було б нереалістично. Крим звільнятимуть не показовими сценаріями, яких бояться окупанти, а довгою роботою з демілітаризації та руйнування логістики.

Нам не треба сьогодні кидати штурмовиків. Це нереально. Давайте будемо реалістами: який десант, тим більше з повітря, при такій насиченості засобів протиповітряної оборони,

– наголосив Братчук.

Процес демілітаризації Криму вже триває, і до нього активно долучаються українські дрони. Після цього, за словами Братчука, настане етап деокупації, але перед ним потрібно виконати ще багато роботи.

У Криму триває "мостопад"

Після ударів по військовій логістиці росіян під прицілом опиняються мости, які з'єднують різні частини окупованого півострова й підтримують рух у напрямку фронту. Братчук зауважив, що щодо нічних уражень ще триває дорозвідка й потрібне офіційне підтвердження, але супутникові знімки вже показують серйозні наслідки для росіян.

Супутниковим знімкам ми всі довіряємо, і там горить та палає. Залізничний міст у районі Роздольного уражений, поруч є автомобільний, так званий горбатий міст, він теж зазнав ураження,

– сказав речник Української добровольчої армії.

Йдеться також про можливі удари в районі Владиславівки, Феодосії та Арабатської стрілки, зокрема біля протоки Промоїна. Якщо пошкодження мостів підтвердяться, російські потяги, які йдуть з боку Керчі, не зможуть рухатися далі звичними маршрутами. Вони доїжджатимуть лише до Владиславівки чи Феодосії, а далі окупантам доведеться перекидати вантажі автотранспортом.

Якщо підтвердження по цих мостах буде, руху до Джанкоя точно не буде. Треба пересідати на автотранспорт. Тут уже питання: а є у вас бензин чи дизельне пальне?,

– зазначив Братчук.

Такі удари б'ють не лише по окремих переправах, а по всій системі забезпечення Криму. Мости, зокрема в районі Північно-Кримського каналу, впливають на логістику до півострова, з нього і всередині самого Криму. Тому "мостопад", за словами Братчука, триває й триватиме надалі, а Сили оборони України продовжують працювати по російських можливостях на півострові.

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