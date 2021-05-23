Крим не допоміг: чому Росія "пролетіла" на Євробаченні

У піснях дев'яті, але є ще хокей! Образили Маніжечку нашу. На пісенному конкурсі "Євробачення". Далі читайте російською.

"Девятку" ей нарисовали на мишени, европейские аспиды. Первые два места поделили страны НАТО – Италия и Франция, обошла "нас" и Украина. Крым "нам" не помог…

Не пропустите Как Соловьев и Билан из-за Евровидения опозорились

А Манижа – молодец. Russian Woman – песня несогласной женщины. "Активной и талантливой", – как загнул вчера классик закатного обнуления.

"Вы достаточно сильны, чтобы пробить стену"! "А, послушайте, правда, мы с вами не стадо"! Это, знаете, прямо оппозиционные, протестные речи. Против суверенного "женщина, знай свое место" и всяких там рукастых думских слуцких. К тому же, вчера полиция женщин хватала на земском съезде в Новгороде – Галямину взяли.

Но, конечно, обломала Манижечка пропагандистам торжище. Они уже было набрали в легкие победного майского воздуха, готовились к первому месту, чтобы начать орать об успехах, славить Россию, отвлекать внимание от дворцов на одном полюсе, растущей бедности – на другом.

Девятое место в дутую гордость никак не пристроишь.

Важно Результаты голосования Евровидения-2021

Но есть еще надежда.

В НАТОвской Риге проходит чемпионат мира по хоккею. Там из-за допингового наказания нас лишили формы, флага. Режем лед с олимпийскими кольцами на груди.

Наша ледовая дружина в первых двух матчах победила Чехию (нате вам за Врбетице!) и Британию (получайте за Скрипалей!). А если в НХЛ "Вашингтон" и "Миннесота" проиграют еще по матчу, то, возможно, получим усиление – Овечкина и Капризова.

У русской женщины стать первой не получилось.

Теперь дело за мужским коллективом. Горящие трубы просят, чтобы в них залили гордость.