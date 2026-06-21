У Криму ввели графіки відключень світла: що відбувається на півострові після ударів ЗСУ

Після нових ударів по російській логістиці в окупованому Криму життя на півострові помітно ускладнилося. Проблеми виникають не лише з пальним і транспортом: окупаційна влада вже змушена повертати графіки відключень світла, а туристичний сезон втрачає звичний для Росії вигляд.

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в ефірі 24 Каналу розповів, що зараз відбувається в Криму після ударів Сил оборони України. За його словами, наслідки атак дедалі сильніше відчувають і місцеві жителі, і російські туристи, які почали масово переглядати плани щодо поїздок на півострів.

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На півострові повернулися побутові проблеми

Першою реакцією місцевих жителів на інтенсивні атаки став ажіотаж у магазинах. У Криму почали швидко скуповувати продукти тривалого зберігання – крупи, консерви та інші запаси, які люди зазвичай беруть у періоди невизначеності. Водночас ситуація з харчами не виглядає як повний дефіцит.

Я буду об'єктивним: у магазинах продукти харчування є. Хоча справді масово почали скуповувати крупи, консервацію і так далі,

– сказав член Меджлісу кримськотатарського народу.

Набагато відчутнішою для людей залишається проблема пального. До неї додалися перебої з електроенергією: окупаційна влада знову почала повертати графіки відключень, і світла на півострові немає годинами.

Зараз почали знову вимикати світло. Світла немає багато годин, вони почали вводити графік подання електропостачання,

– зазначив Барієв.

Проблеми можуть посилитися і через газ, після пошкодження газорозподільчих систем окупанти намагаються компенсувати нестачу електроенергії, зокрема в Севастополі, за допомогою газової електростанції. Але таке рішення створює додаткове навантаження на іншу частину інфраструктури.

Вони запустили газову електростанцію, за допомогою якої намагаються компенсувати електропостачання. Але питання з газом виникає, і тут також буде проблема,

– пояснив він.

Так наслідки ударів поступово переходять у щоденні обмеження для жителів окупованого Криму. Йдеться вже не лише про військові чи логістичні об'єкти, а про пальне, світло, газ і відчуття нестабільності.

Туристи почали відмовлятися від Криму

Проблеми на півострові вдарили і по туристичному сезону. Росіяни, які раніше їхали до Криму попри війну й повторювали пропагандистські тези про "безпечний курорт", тепер дедалі частіше переглядають свої плани. Після ударів частина відпочивальників почала скасовувати бронювання в пансіонатах і будинках відпочинку.

Російські туристи нарешті почали більше розуміти, що Крим – небезпечний курорт. За даними туроператорів, уже понад 50% відмовилися,

– зазначив Барієв.

Ті, хто вже перебуває в Криму, також зіткнулися з труднощами. Для відпочивальників створили гарячу лінію, але вона, за словами члена Меджлісу, не дала людям тієї допомоги, на яку вони розраховували. Паралельно росіяни почали масово здавати квитки, бо виїзд і в'їзд на півострів стають дедалі складнішими.

Сама логістика дуже важка. У Крим зараз і приїхати, і виїхати дуже важко,

– сказав він.

Проблеми стосуються і залізниці, окремі ділянки в Криму працюють з обмеженнями, а пасажирів далекого сполучення, зокрема напрямків на Москву, доводиться довозити до інших пунктів, зокрема до Керчі. Далі все впирається в автотранспорт, пальне й те, наскільки окупаційна система здатна втримати рух у таких умовах.

Барієв розповів, як окупований Крим після ударів України відлякує російських туристів: дивіться відео

Додатково на туристів тисне ще один фактор: російські посадовці вже почали попереджати, що поїздки до окупованого Криму можуть створити проблеми для подальших подорожей до країн Європейського Союзу через санкції. Це особливо впливає на заможних росіян, які тепер змушені рахувати не лише ризики дороги, а й наслідки для своїх майбутніх поїздок.

Крим втрачає образ безпечного курорту

Ще донедавна частина росіян їхала до окупованого Криму майже за інерцією. Особливо це стосувалося людей з віддалених регіонів Росії, які отримують інформацію переважно з російських джерел і часто дізнавалися про реальну ситуацію вже на самому півострові.

Для них море, пляжі, навіть нафта чи мазут на узбережжі – все одно. Головне, що є море і сонце,

– сказав Барієв.

Тепер ситуація змінюється. Удари Сил оборони України не лише ускладнили життя в Криму, а й показали росіянам, що небезпека не обмежується півостровом. Атаки по об'єктах уже на території самої Росії руйнують відчуття, що десь можна сховатися за ППО чи пропагандистськими заявами про "контроль".

Після того, як Сили оборони України почали атакувати і саму російську територію, вони стали більше розуміти, що Крим – це небезпека,

– зазначив член Меджлісу кримськотатарського народу.

Для окупаційної влади це означає ще одну проблему. Пальне, світло, газ, складна логістика й відмова туристів від поїздок разом створюють картину, яку дедалі важче приховати. Крим більше не виглядає для росіян безпечним місцем для відпочинку, навіть якщо Москва й надалі намагається продавати його як "курорт".