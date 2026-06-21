Про це повідомили в ISW.

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Які проблеми у росіян через удари ЗСУ?

Українські військові завдають потужних ударів по залізничній інфраструктурі ворога. Внаслідок цього окупанти не можуть накопичувати особовий склад та боєприпаси.

Російські залізничні оператори 19 червня повідомили про масштабне скорочення усіх рейсів до тимчасово окупованого Криму, але причини окупанти не оголосили.

Також ворогу усе частіше доводиться залучати більше військових для захисту інфраструктури від українських ударів безпілотниками.

Продовження українських атак по російських глобальних військових підрозділах матиме каскадний бойовий вплив і, ймовірно, погіршить здатність Росії підтримувати логістику, необхідну для підготовки наступальних дій,

– зазначили в ISW.

Останні новини про удари ЗСУ по окупантах на ТОТ

У ніч проти 20 червня Сили оборони завдали ударів по низці військових та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема, був уражений автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області.

Окрім того, у Запорізькій області було уражено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" в районі населеного пункту Долинське.

У ніч проти 14 червня, а також упродовж минулого дня підрозділи Сил оборони атакували пункти управління БпЛА противника в районі Голої Пристані Херсонської області та майстерню з виробництва та спорядження боєприпасів на Луганщині.