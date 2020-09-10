Колишній бранець Кремля Олександр Кольченко вважає, що з часів проголошення незалежності України Крим був погано інтегрований у нашу державу. Натомість після 2014 року півострів віддалився ще більше.

Про це кримчанин Олександр Кольченко розповів в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

Читайте також Все ще звикаю до оплати телефоном, додатків, соцмереж, – Кольченко про адаптацію до свободи

На його думку, навіть якщо жителі материкової України вважають Крим українським і частиною України, то багато жителів півострову можуть так не думати.

По-моєму, з часом стає ще гірше – і Крим все більше віддаляється,

– наголосив він.

Олександр Кольченко відзначив, що вважає деокупацію не питанням дипломатичного чи військового характерів. Натомість тільки під час загального повстання в Росії в усіх може з'явитися можливість повернутися додому.

Водночас він зауважив, якщо протестний рух дійде до Криму, то це буде один з останніх регіонів, де варто чекати хвилювань.

"На півострові зараз все перебуває під безпосереднім контролем Кремля. Мені здається, що, з одного боку, населення там налаштоване найбільш лояльно до російської влади, а з іншого – залякане репресіями", – прокоментував колишній політв'язень Кремля.

Що відомо про затримання Кольченка в РФ