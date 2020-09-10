Крим все більше віддаляється, – колишній політв'язень Кремля Кольченко
Колишній бранець Кремля Олександр Кольченко вважає, що з часів проголошення незалежності України Крим був погано інтегрований у нашу державу. Натомість після 2014 року півострів віддалився ще більше.
Про це кримчанин Олександр Кольченко розповів в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
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На його думку, навіть якщо жителі материкової України вважають Крим українським і частиною України, то багато жителів півострову можуть так не думати.
По-моєму, з часом стає ще гірше – і Крим все більше віддаляється,
– наголосив він.
Олександр Кольченко відзначив, що вважає деокупацію не питанням дипломатичного чи військового характерів. Натомість тільки під час загального повстання в Росії в усіх може з'явитися можливість повернутися додому.
Водночас він зауважив, якщо протестний рух дійде до Криму, то це буде один з останніх регіонів, де варто чекати хвилювань.
"На півострові зараз все перебуває під безпосереднім контролем Кремля. Мені здається, що, з одного боку, населення там налаштоване найбільш лояльно до російської влади, а з іншого – залякане репресіями", – прокоментував колишній політв'язень Кремля.
Що відомо про затримання Кольченка в РФ
- У 2014 році російські силовики затримали активіста Олександра Кольченка разом із режисером Олегом Сенцовим в Криму.
- Його звинуватили у нібито "організації терактів".
- Кримчанина засудили до 10 років позбавлення волі, які він мав провести в колонії міста Копейськ на Уралі.
- Протягом всього ув'язнення активіста активно підтримували представники українського та російського анархістських рухів. Захисту Кольченка доводилося обстоювати в судах його українське громадянство.
- Слідчі органи ФСБ Росії вважали його громадянином РФ, тому Кольченку відмовляли у правах, які мають іноземці.
- Політв'язень Кремля повернувся в Україну у вересні 2019 року під час масштабного обміну полоненими.