Все ще звикаю до оплати телефоном, додатків, соцмереж, – Кольченко про адаптацію до свободи
Минув рік, відколи Олександр Кольченко у межах обміну полоненими повернувся в Україну. Колишній бранець Кремля розповів, що до свободи адаптувався дуже швидко. Однак тюремний досвід наклав свій відбиток.
До свободи адаптувався швидко
Колишній політв'язень Росії Олександр Кольченко розповів про адаптацію до свободи та вплив полону на життя в інтерв’ю "Радіо Свобода".
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За словами Кольченка, друзі з Криму, які приїжджали до нього відразу після звільнення, стверджували, що він майже не змінився.
Звичайно, тюремний досвід накладає відбиток: з'являється обережність і вибірковість у словах, у контактах. Але загалом я адаптувався до свободи в перші ж дні,
– пригадав чоловік.
У нього виникало відчуття втоми, але він розумів, що увагу до своєї персони мав використовувати, щоб нагадувати про тих, хто досі в полоні РФ.
Кольченко розповів також, що періодично з його уст зринають жаргонні вирази, які в ув'язненні він намагався не використовувати: "весло" – ложка, "шлемка" – миска.
Однак є речі, до яких звикнути важко
Я все ще звикаю до нововведень науково-технічного прогресу, до оплати телефоном, додатків і соцмереж,
– додав експолітв’язень.
Він також зазначив, що хоча на волі можливостей для отримання інформації стало більше, не завжди встигає за новинами.
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Затримання Кольченка РФ: що відомо
- Російські силовики затримали Олександра Кольченка разом із режисером Олегом Сенцовим у 2014 році в Криму.
- Його звинуватили у начебто "організації терактів".
- Кольченка засудили до десяти років позбавлення волі, які кримчанин мав провести в колонії міста Копейськ на Уралі.
- Під час ув'язнення кримчанина активно підтримували представники українського та російського анархістських рухів. Захисту Кольченка доводилося обстоювати в судах його українське громадянство.
- Слідчі органи ФСБ Росії вважали його громадянином Росії, тому йому відмовляли у правах, якими наділені іноземці.
- Повернувся в Україну у вересні 2019 року у межах "великого обміну" полоненими.