Минув рік, відколи Олександр Кольченко у межах обміну полоненими повернувся в Україну. Колишній бранець Кремля розповів, що до свободи адаптувався дуже швидко. Однак тюремний досвід наклав свій відбиток.

До свободи адаптувався швидко

Колишній політв'язень Росії Олександр Кольченко розповів про адаптацію до свободи та вплив полону на життя в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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За словами Кольченка, друзі з Криму, які приїжджали до нього відразу після звільнення, стверджували, що він майже не змінився.

Звичайно, тюремний досвід накладає відбиток: з'являється обережність і вибірковість у словах, у контактах. Але загалом я адаптувався до свободи в перші ж дні,

– пригадав чоловік.

У нього виникало відчуття втоми, але він розумів, що увагу до своєї персони мав використовувати, щоб нагадувати про тих, хто досі в полоні РФ.

Кольченко розповів також, що періодично з його уст зринають жаргонні вирази, які в ув'язненні він намагався не використовувати: "весло" – ложка, "шлемка" – миска.

Однак є речі, до яких звикнути важко

Я все ще звикаю до нововведень науково-технічного прогресу, до оплати телефоном, додатків і соцмереж,

– додав експолітв’язень.

Він також зазначив, що хоча на волі можливостей для отримання інформації стало більше, не завжди встигає за новинами.

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