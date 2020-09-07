Володимир Зеленський пригадав одну з ключових подій за час свого президентства, яка трапилася рівно один рік тому – 7 вересня 2019 року. Мовиться про перший за час президентства обмін полоненими між Україною й Росією. Пригадав свої переживання й один з колишніх бранців Олег Сенцов.

"Минув рік, але я пам'ятаю майже кожну мить того дня", – розповів Володимир Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці.

До слова Ми всіх повернемо – живих та неживих, – Зеленський про полонених

Очі батьків, дружин і дітей. Щохвилинний погляд на годинник. Прискорене серцебиття. І нарешті мить, коли бажаний літак з'явився на горизонті. А далі – усмішки, рукостискання, обійми, сльози,

– написав президент.

Саме рік тому українські політичні в'язні й військовополонені моряки повернулися додому з полону. Глава держави каже, що цього моменту чекала вся країна, боролася й разом плакала вся країна.

"Та, незважаючи на сльози, тоді ми всі відчули себе неймовірно сильними. Лише сильна країна бореться за кожного свого громадянина й повертає його додому. Так було рік тому. Так було під час наступних обмінів, повернень й евакуацій. Так було, так є і так буде завжди. Бо Україна своїх не залишає", – наголосив Володимир Зеленський.

Пригадав про той день і один з політичних бранців Росії Олег Сенцов. Він назвав 7 вересня 2019 року днем, заради якого варто було жити, навіть у російському полоні.

"День, якого чекали більше ніж п'ять років. День, який бажають пережити ще сотні українців, які досі перебувають у полоні. Дякую усім, хто не забував про нас усі роки ув'язнення, боровся й витягнув з російських тюрем", – заявив Сенцов.

Обмін полоненими 7 вересня 2019: