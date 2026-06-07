"Загроз немає": у табори Криму везуть тисячі дітей з Росії та окупованих регіонів України

Російська окупаційна влада планує масово завезти до тимчасово окупованого Криму десятки тисяч дітей із регіонів Росії та захоплених територій України. Окрім звичайних дитячих програм, значну увагу приділяють ідеологічним і мілітаристським змінам у таборах.

Попри воєнні ризики на півострові, окупаційні чиновники заявляють, що "загроз не бачать". Про це пише "Крим.Реалії".

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Що відомо про масове завезення дітей до Криму?

За заявами окупаційної адміністрації, цього літа в Криму планують забезпечити відпочинок і лікування близько 200 тисяч місцевих дітей.

Окремо на півострів мають привезти понад 1150 дітей з окупованих територій України та окремих регіонів Росії, включно з Запорізькою, Херсонською, Донецькою, Луганською областями та Курською областю Росії.

Цього літа в Криму планують забезпечити всіма видами відпочинку, оздоровлення та санаторно-курортного лікування близько 200 тисяч кримських дітей,

– зазначив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов.

Окрім місцевих програм, Крим активно приймає дітей із регіонів Росії коштом бюджетного фінансування. Посадовці окупаційної адміністрації відкрито говорять про масштабність процесу.

"Крим щорічно приймає дітей з інших регіонів РФ на організований відпочинок та оздоровлення. Поки що завантаженість заміських таборів для оздоровлення дітей планується до 90%. Понад 30 тисяч осіб з інших суб'єктів у нас приїдуть на відпочинок та оздоровлення за винятком "Артеку". І Тюмень їде, і Курськ їде. Петербург ми трошки втратили, але, сподіваюся, надолужимо", – заявила начальниця управління освіти та відпочинку дітей у Криму Олександра Шелухіна.

Окремий напрям – залучення дітей до програм із мілітаристським ухилом. У кримських таборах планують проводити десятки профільних змін для учасників російських рухів "Орлята Росії" та "Движение первых". Ці організації мають на меті формування "патріотичного виховання" та залучення дітей до державної ідеології Росії.

Російські регіони активно фінансують дитячі поїздки до Криму через систему державних закупівель. За даними відкритих реєстрів, на ці програми витрачаються десятки мільйонів рублів із бюджетів Санкт-Петербурга, Ханти-Мансійського округу, Томської області та інших регіонів.

Окремі закупівлі передбачають оздоровлення дітей з інвалідністю, зокрема дітей із ДЦП та важкими порушеннями опорно-рухового апарату.

Що кажуть про загрози?

Попри регулярні повідомлення про вибухи на території Криму та удари по військовій інфраструктурі Росії, окупаційна влада запевняє, що ситуація залишається стабільною.

На сьогодні підстав збільшувати або розширювати моніторинг на нафтопродукти на території Криму немає. Тому що ми реагуватимемо в тому разі, якщо прогнозовано виникатиме загроза тією чи іншою мірою. На сьогодні ця ситуація для Криму є стабільною. Загрози в цій частині морської води ми не бачимо,

– заявила представниця російського Росспоживнагляду в Криму Наталія Пеньковська.

У тендерній документації, яку аналізували журналісти, не згадуються військові загрози, пов’язані з окупацією півострова та бойовими діями. Також не враховуються періодичні екологічні проблеми на узбережжі, зокрема повідомлення про забруднення пляжів та нафтопродукти.

Попри це, російські чиновники продовжують наполягати, що кримські курорти придатні для масового дитячого відпочинку.

Останні атаки по Криму: що відомо?

У ніч проти 7 червня Сили спеціальних операцій України завдали серії ударів по нафтобазах та паливній інфраструктурі в окупованому Криму, зокрема по об’єкту "Семиколодезянська" та морському нафтовому терміналу в районі Феодосії.

У ССО повідомили, що ці цілі використовуються російськими військами як елементи логістики для накопичення та розподілу пального на окупованих територіях. За даними українських військових, нафтобаза в селищі Єди-Кую має дев’ять резервуарів різної місткості та слугує проміжним пунктом зберігання дизелю, мазуту й бітуму для потреб окупаційних сил.

Морський термінал у районі Феодосії, своєю чергою, є великим перевалковим вузлом, де паливо перекачують із залізничних цистерн у морські судна для подальшого транспортування. У ССО підкреслюють, що удари по таких об’єктах мають прямий вплив на військову логістику противника та зменшують його здатність забезпечувати війська пальним.

Водночас у самій Феодосії та прилеглих районах місцеві жителі періодично повідомляють про вибухи, пожежі та перебої в роботі інфраструктури після атак безпілотників. Російські джерела також визнають, що окремі логістичні маршрути та об’єкти зазнають пошкоджень, що ускладнює постачання пального.