Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ворог розуміє, що питання визволення Криму Збройними Силами України залишається на порядку денному. Попри це, окупаційна влада намагається показати, що начебто все під контролем.

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Регулярна робота ЗСУ

Сергій Братчук зауважив, що на окупованому півострові поступово триває процес демілітаризації. Сили оборони успішно знищують логістику росіян, зокрема нафтотермінал у Феодосії.

Звичайно, нас не могли не тішити удари по об'єктах, де було знищено пускові установки С-300, С-400. Можливо, комусь і здається, що зараз ЗСУ займаються цим менш інтенсивно. Ні, робота триває, адже кожна операція вимагає багатьох зусиль. У саперів Сил оборони немає права на помилку,

– зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Він наголосив, що кожна операція ЗСУ у Криму має бути достеменно продумана, щоб ворог не зміг маневрувати чи перегруповуватись.

Крим для росіян є мілітарним хабом, де зберігають паливно-мастильні матеріали, БК, особовий склад – все, що має працювати на підсилення ворожих угруповань.

Це все треба знищувати. Я розумію, що суспільству хотілося б частіше, але є так, як має бути: підготовка, завдання удару і результат,

– сказав Братчук.

До слова, 23 жовтня безпілотники масово атакували Крим, зокрема західне узбережжя півострова. За даними російського опозиційного видання ASTRA, один із дронів пошкодив мобільну радіолокаційну станцію неподалік Оленівки. Інформації про постраждалих серед цивільних немає.