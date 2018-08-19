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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Крім Росії: у США розповіли, які країни можуть втрутитися у їхні вибори

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Джон Болтон
Джон Болтон / regnum.ru

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон назвав іще три країни, що їх США вважають потенційно спроможними втрутитися у проміжні вибори 6 листопада.

Про це повідомляє АВС.

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"Можу сказати абсолютно точно, що існує загроза національній безпеці через китайське втручання, іранське втручання, північнокорейське втручання. Ми вживаємо заходів, щоб цього не допустити, тобто насправді йдеться про всі чотири країни”,  – заявив Болтон.

Із чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.

Теги: Новини політики Новини США Вибори у США КНДР Китай Іран
Джерело: 24 Канал
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