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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Кроме России: в США рассказали, какие страны могут вмешаться в их выборы

24 Читати новину українською
Джон Болтон
Джон Болтон / regnum.ru

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал еще три страны, которые США считают потенциально способными вмешаться в промежуточные выборы 6 ноября.

Об этом сообщает АВС.

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"Могу сказать абсолютно точно, что существует угроза национальной безопасности через китайское вмешательство, иранское вмешательство, северокорейское вмешательство. Мы принимаем меры, чтобы этого не допустить, то есть на самом деле речь идет о всех четырех странах”, – заявил Болтон.

С чего началось "российское расследование"? Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа.

Теги: Новости политики Новости США Выборы в США КНДР Китай Иран
Источник: 24 Канал
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