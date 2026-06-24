Кримський міст став глухим кутом, окупанти бояться використовувати його на повну, – Плетенчук

Росіяни бояться використовувати Кримський міст на повну після ударів ЗСУ. Фактично, він став глухим кутом.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Вечір.LIVE".

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Що відбувається із Кримським мостом?

Окупанти не поспішають використовувати Кримський міст через раніше отримані пошкодження та можливі нові удари.

Росіяни не квапляться його використовувати в тому об'ємі, на який він був розрахований під час будівництва споруди. Це пов'язано з раніше отриманими пошкодженнями, це пов'язано з побоюваннями повтору цих ситуацій. Тому зараз ситуація така тупикова, в принципі,

– зауважив Плетенчук.

Водночас він зауважив, що ще якийсь час будуть спостерігатися спроби прориву сухопутним коридором. Він був однією із цілей так званої російської "сво".

Плетенчук припустив, що міст почне працювати в іншому режимі.

До слова, ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал.

Окупанти використовували його для перевезення особового складу та забезпечення логістики. Після цієї атаки у ворога, ймовірно, почнуться серйозні проблеми з доставкою боєприпасів та техніки.