"Кримський рубильник off": СБС заявили про ураження 19 енергооб'єктів у Криму за дві доби

Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію проти енергетичної інфраструктури окупованого Криму та інших тимчасово окупованих територій. Лише за 23 – 24 липня було уражено 19 енергетичних об'єктів.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Робер "Мадяр" Бровді.

Які об'єкти змогли уразити українські бійці в Криму та на інших окупованих територіях?

За інформацією СБС, протягом 23 – 24 липня українські оператори безпілотників уразили 17 енергетичних об'єктів, які розташовані в окупованому Криму, ще два – на інших тимчасово окупованих територіях Донецької області.

"Мадяр" зазначив, що загалом за період із 1 по 24 липня в межах цієї операції було уражено 136 енергетичних цілей.

Під удари, за даними Бровді, потрапили електропідстанції у Ялті, Гурзуфі, Феодосії, Євпаторії, Судаку, Гаспрі, Коктебелі, Малоріченському, Скворцовому, Крайньому, Веселому, Приморському та інших населених пунктах окупованого Криму. Також повідомляється про ураження двох електропідстанцій у населених пунктах Кременівка та Дружба Донецької області.

До проведення операції, за повідомленням СБС, були залучені підрозділи "Птахи Мадяра", "Рейд", "Рарог", "К-2" та 1-й окремий центр Сил безпілотних систем.

У повідомленні командувач СБС наголосив, що метою операції є послаблення можливостей російських окупаційних сил, які використовують енергетичну інфраструктуру для забезпечення своїх військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ за останні дні уразили 13 російських суден в акваторіях Чорного та Азовського морів. За словами "Мадяра", операція "МоЛоЧКа" триває та вже суттєво впливає на морську логістику російських військ. У СБС зазначають, що ці удари є частиною масштабної кампанії з послаблення можливостей Росії в акваторії морів.