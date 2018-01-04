Кримський міст не запустять в 2018 році, – російський журналіст назвав причини

Ситуація в анексованому Криму погіршуватиметься і всупереч плану Кримський міст не буде введений в експлуатацію.

Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю "Обозревателю".

"Щодо Криму, то, безумовно, ситуація там буде погіршуватися. Ніяких ресурсів для того, щоб відновити повноцінне постачання у Криму і забезпечення економічного і соціального розвитку цієї території у Росії сьогодні немає", – наголосив Яковенко.

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Він додав, що окрім того, Кримський міст не запустять в 2018 році – є чимало причин. Зокрема, генеральним підрядником є компанія "Стройгазмонтаж", засновником якої є друг Путіна Аркадій Ротенберг. А він, як відомо, колись тренувався з главою Кремля в одному спортивному клубі. Це може серйозно вплинути на результати будівництва.

Крім того, зрозуміло, що цей підрядник був обраний, в основному, для того, щоб вкрасти. Вже проведене порівняння з вартістю подібних споруд, наприклад, зі знаменитим морським мостом в Китаї, який обійшовся в кілька разів дешевше Кримського, попри те, що був набагато довший,

– пояснив журналіст.

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За словами Ігоря Яковенка, відіграє роль у цьому і те, хто керує анексованим півостровом – людина, яку всі знають під псевдонімом "Гоблін".