Кримського активіста засудили до 6 років колонії в Росії за допис у соцмережі

Військовий суд у Ростові-на-Дону засудив активіста з окупованої Євпаторії Євгенія Каракашева до 6 років колонії загального режиму. Чоловіка визнали винним у закликах до тероризму в соціальній мережі "ВКонтакте".

Каракашеву також на 2 роки заборонили адмініструвати інтернет-сайти, повідомляє "Радіо Свобода".

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Російська прокуратура просила для кримчанина 9 років колонії загального режиму. 12 квітня на засіданні суду Каракашев відкинув обвинувачення і назвав справу політичною.

Активіста затримали працівники Слічого комітету Росії 1 лютого 2018 року в Євпаторії. Каракашеву закидали підозру в "екстремістських висловлюваннях" у соцмережах. Приводом став відеофайл без назви, який кримчанин нібито опублікував на своїй сторінці у "ВКонтакте" в 2014 році, і текст, відправлений у неназваний чат у 2017 році.