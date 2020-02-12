Кримську дамбу мав відвідати Комітет з прав людини, однак скасував поїздку: причина

Комітет з прав людини Верховної Ради України мав відвідати дамбу, яка перекриває подачу води до Криму. Однак в останню мить поїздку відмінили.

За словами експредставника президента в Криму Бориса Бабіна, на Херсонщині перед візитом на дамбу навіть проводили певні роботи з обстеження каналу.

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"Вже на Херсонщині, на місцях, співробітниками каналу здійснювалися певні роботи з обстеження стану каналу, з підготовки його до подачі води. На дамбу, яка перекриває канал, мав приїхати Комітет з прав людини Верховної Ради України. Але в останній момент через суспільний резонанс вони скасували візит на цю дамбу", – зазначив Бабін.

Те, що українська влада нібито готується відновити подачу води, спростовує постійний представник президента в Криму Антон Кориневич. Каже, ціль виїзного засідання на Херсонщину – ознайомитись з ситуацією біля адміністративної межі, а не вирішувати проблем водопостачання.

В плані стояло відвідування цієї дамби! Після того, як почали розказувати, що ми їдемо дивитися можливе відкриття води – ми це зробимо по-іншому, на рівні спілкування з керівником обласної державної адміністрації. Наш візит не пов'язаний з тим, що ми будемо розглядати питання водозабезпечення АР Крим,

– наголосив постійний представник президента в Криму Антон Кориневич.

Розмови про відновлення водопостачання могли початися після скандальної заяви Арахамії. Водночас, експерти не виключають: перемовини між українською владою і окупантами щодо відновлення водопостачання – ведуться. А подібні заяви нардепів можуть бути перевіркою реакції суспільства.

Що відомо про скандальну заяву Арахамії

Вода в Крим в обмін на Донбас – таку можливість припустив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів. Наразі він вже вибачився за свої слова. Каже, що їх вирвали з контексту. Однак хвиля обурення вже почалася. Першими відреагували кримські татари. Новий керівник ОП Андрій Єрмак також змушений був коментувати заяву на своєму першому брифінгу.

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На слова "слуги" вже відреагували і в Росії. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що допускають ідею постачання води, але на комерційній основі. Підхопили заяву Арахамії і російські ЗМІ, і знову маніпулюють проти України.

Що відомо про подачу води в Крим

Україна припинила подачу води з Дніпра ще у 2014 році, а потім спорудила дамбу на Північно-Кримському каналі та остаточно відрізала Крим від дніпровської води. Власними джерелами півострів забезпечений лише на 15%. У пошуках води окупанти пробурили сотні свердловин. Це призвело до засолення ґрунтів. Півострів почав перетворюватись на пустелю. Та без води з Дніпра окупантам все одно не обійтись – кажуть експерти. Її нині вистачає лише для потреб населення. А от для промисловості і сілького господарства – дефіцит. Задля економії на півострові навіть заборонили автомийки і сауни. Аби не сталося колапсу, подати воду до каналу слід вже навесні.