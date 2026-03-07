Друга Чорнобаївка, – полковник запасу припустив, що може готуватися в Криму
- Українські сили завдали ударів по комплексу С-400 у Криму та знищили вертоліт Ка-27 у Чорному морі, що може бути підготовкою до важливої операції.
- Атаки на ворожі об'єкти в Криму змушують Росію перекидати зенітно-ракетні комплекси з усієї країни, що створює військово-політичний капкан для ворога.
Українські сили 5 березня завдали декілька потужних ударів по обороноздатності ворога. У тимчасово окупованому Криму вони вдарили по комплексу С-400, а в акваторії Чорного моря – розтрощили вертоліт Ка-27. Ці дії свідчать про підготовку до важливої операції.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, для чого Сили оборони атакують окупований Кримський півострів, який перетворюється на другу Чорнобаївку. Також українські захисники у Донецькій області розбили три склади ворога з паливно-мастильними матеріалами.
До чого готуються українські сили у Чорному морі?
Світан зазначив, що ворожі об'єкти в окупованому Криму так інтенсивно атакуються Україною, що він може повторити долю відомого села на Херсонщині.
"Це друга Чорнобаївка. Це такий механізм, коли вибиваючи в одній точці, змушуєш противника туди стягувати з усієї території Росії ті засоби, які вибиваються. Припустимо, на якомусь майданчику відбувається знищення ППО противників у Криму, а росіянам немає куди подітися – їм потрібно прикривати Кримський міст", – пояснив військовий експерт.
Варто знати. Чорнобаївка – село на Херсонщині, яке стало легендарним за час війни в Україні. Українські сили щонайменше 26 разів ліквідували техніку росіян, зокрема багато ворожих гелікоптерів на аеродромі в Чорнобаївці, коли ворог намагався закріпитися у селі.
Це є військово-політичним капканом для росіян, який вони створили самі собі. І через нього їм доводиться збирати з усієї Росії зенітно-ракетні комплекси і локатори, щоб постійно відновлювати цей напрямок. Тому, як зазначив полковник ЗСУ в запасі, в режимі Чорнобаївки продовжується знищення локації, ЗРК противника на цьому напрямку.
Водночас основне завдання – створення коридору для проходу на Чорноморське узбережжя – у Новоросійськ, Туапсе і далі у бік Північного Кавказу, Каспію. Це загальний напрямок,
– наголосив він..
Також українські сили останнім часом полюють за повітряними засобами ворога, які можуть протидіяти підводним та надводним операціям України. Російський гелікоптер Ка-27, який уразили бійці Військово-Морських Сил ЗСУ, саме такий засіб.
Раніше фахівці ГУР, ССО, СБУ відмінусовали три ворожі вертольоти Ка-27, і це вже четвертий. Морської авіації Росії використовувала ці протичовнові вертольоти для протидії саме українським атакам,
– підкреслив Роман Світан.
Ка-27 може працювати по БЕКах, надводних, підводних і напівзанурюваних суднах. Тому, швидше за все, за словами військового експерта, триває підготовка, зокрема і морської операції по принаймні російському узбережжю Чорного моря. Також нещодавно було знищено два протичовнові літаки Б-12 морської авіації.
Загалом знищено, як зауважив полковник ЗСУ в запасі, шість бортів російської протичовнової морської авіації. Це означає, що Україні буде набагато простіше планувати і виконувати операції з ліквідації російського флоту та економічних об'єктів на Чорному морі.
Яких втрат зазнав ворог?
Сили оборони 5 березня здійснили атаку на окупований Крим, де знищили "район базування ЗРС С-400" в селі Орлівка.
Також під ударами опинилися три російські склади паливно-мастильних матеріалів. Йдеться про один – в Маріуполі та два – в Новоамвросіївському на Донеччині. В сусідній Амвросіївці ліквідовано склад матеріально-технічного забезпечення.
Крім того, бійці ВМС ЗСУ у взаємодії з ССО уразили російський вертоліт Ка-27, який намагався сісти на майданчик бурової установки "Сиваш", що розташована на Голіцинському газовому родовищі в акваторії Чорного моря. Вона, також потрапила під удар.