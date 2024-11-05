Нову партію загороджень, якими Росія "захищає" Керченський міст, винесло на берег у Криму

У Керчі в тимчасово окупованому Криму морська течія принесла до берега нову партію бонових загороджень. Їх встановили біля Керченського мосту для захисту від ймовірних атак морських безпілотників.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Крым.Реалии". Відповідне повідомлення опублікували у вівторок, 5 листопада.

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У Криму винесло на берег нову партію бонових загороджень Керченського мосту

Як повідомляє кореспондент "Крим.Реалії", на міській набережній накопичилися залишки бонових загороджень – порожні баки, укладені в конструкції з арматури.

Росія намагається перешкоджати атакам морських дронів і захистити міст, споруджений через Керченську протоку. Влітку 2024 року на південній стороні мосту почали розміщувати баржі, пізніше з’явилися плавучі бонові загородження, що йдуть паралельно до мосту.

Нові супутникові знімки показують значне збільшення числа барж, які захищають міст.