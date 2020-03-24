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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Крищенко підтримує введення комендантської години у Києві

      - Читать новость на русском
      Крищенко підтримує комендантську годину у Києві / mvs.gov.ua

      Криміногенна обстановка у столиці не змінилася у зв'язку з введенням карантину через коронавірус. Введення заборони на пересування вулицею в нічний час допоможе не допустити фактів мародерства у Києві.

      Таку думку висловив начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

      Важливо У Києві посилили карантин через коронавірус: що відомо

      Ми розуміємо, що в такий важкий час відбувається зростання злочинності. Але на сьогодні немає цього, навіть є деяке зниження вуличної злочинності: за останню добу в Києві не було жодного грабежу, це трапляється вкрай рідко,
      – наголосив Крищенко.

      Водночас рівень злочинності у Києві залишається колишнім. Начальник поліції столиці вважає, що обмеження виходу на вулицю в нічний час допомогло б запобігти мародерству в столиці.

      Що таке комендантська година? Комендантська година – це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан.

      Найчастіше заборона виходити на вулицю розповсюджується на вечірній і нічний період часу.

      "Оскільки підприємства та магазини закриті, злочинці можуть скористатися цим, може розпочатися мародерство", – сказав він.

      Андрій Крищенко наголосив, що посилення обмежувальних заходів ввели не лише для ізоляції людей, а й для того, щоб "крива злочинності не поповзла вгор".

      комендантська година де діє
      Де вже діє комендантська година через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      У Києві підтвердили 29 випадків зараження коронавірусом. Спершу у столиці запровадили карантин, а згодом – надзвичайну ситуацію.

      карантин кихв обмеження
      Які обмеження діють у Києві через карантин / Інфографіка 24 каналу 

      Надзвичайний стан в Україні: що означає закон і як жити в його умовах
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Кримінальні новини Поліція Новини Києва Новини політики
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