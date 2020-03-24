Крищенко підтримує введення комендантської години у Києві

Криміногенна обстановка у столиці не змінилася у зв'язку з введенням карантину через коронавірус. Введення заборони на пересування вулицею в нічний час допоможе не допустити фактів мародерства у Києві.

Таку думку висловив начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Важливо У Києві посилили карантин через коронавірус: що відомо

Ми розуміємо, що в такий важкий час відбувається зростання злочинності. Але на сьогодні немає цього, навіть є деяке зниження вуличної злочинності: за останню добу в Києві не було жодного грабежу, це трапляється вкрай рідко,

– наголосив Крищенко.

Водночас рівень злочинності у Києві залишається колишнім. Начальник поліції столиці вважає, що обмеження виходу на вулицю в нічний час допомогло б запобігти мародерству в столиці.

Що таке комендантська година? Комендантська година – це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан.



Найчастіше заборона виходити на вулицю розповсюджується на вечірній і нічний період часу.

"Оскільки підприємства та магазини закриті, злочинці можуть скористатися цим, може розпочатися мародерство", – сказав він.

Андрій Крищенко наголосив, що посилення обмежувальних заходів ввели не лише для ізоляції людей, а й для того, щоб "крива злочинності не поповзла вгор".



Де вже діє комендантська година через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

У Києві підтвердили 29 випадків зараження коронавірусом. Спершу у столиці запровадили карантин, а згодом – надзвичайну ситуацію.



Які обмеження діють у Києві через карантин / Інфографіка 24 каналу