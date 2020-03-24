Крищенко підтримує введення комендантської години у Києві
Криміногенна обстановка у столиці не змінилася у зв'язку з введенням карантину через коронавірус. Введення заборони на пересування вулицею в нічний час допоможе не допустити фактів мародерства у Києві.
Таку думку висловив начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Важливо У Києві посилили карантин через коронавірус: що відомо
Ми розуміємо, що в такий важкий час відбувається зростання злочинності. Але на сьогодні немає цього, навіть є деяке зниження вуличної злочинності: за останню добу в Києві не було жодного грабежу, це трапляється вкрай рідко,
– наголосив Крищенко.
Водночас рівень злочинності у Києві залишається колишнім. Начальник поліції столиці вважає, що обмеження виходу на вулицю в нічний час допомогло б запобігти мародерству в столиці.
Що таке комендантська година? Комендантська година – це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан.
Найчастіше заборона виходити на вулицю розповсюджується на вечірній і нічний період часу.
"Оскільки підприємства та магазини закриті, злочинці можуть скористатися цим, може розпочатися мародерство", – сказав він.
Андрій Крищенко наголосив, що посилення обмежувальних заходів ввели не лише для ізоляції людей, а й для того, щоб "крива злочинності не поповзла вгор".
Де вже діє комендантська година через коронавірус / Інфографіка 24 каналу
У Києві підтвердили 29 випадків зараження коронавірусом. Спершу у столиці запровадили карантин, а згодом – надзвичайну ситуацію.
Які обмеження діють у Києві через карантин / Інфографіка 24 каналу
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