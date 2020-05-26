Крісла в Раді дуже незручні, – Ткаченко прокоментував балотування у мери Києва
Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко, ймовірно, таки балотуватиметься у мери Києва. Він заявив, що не проти взяти участь у праймеріз.
Про можливість Ткаченка йти у мери
На запитання журналіста про те, чи готовий він проміняти крісло народного депутата на крісло столичного мера, Ткаченко заявив, що у Верховній Раді крісла "дуже незручні", повідомляє "Радіо НВ".
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Крісло, якщо ти сидиш у Верховній Раді, дуже незручне. Такі крісла є у школі, причому в старих школах, – заявив Ткаченко.
Та додав, що не змінював послідовності своїх інтересів. Він наголосив, що його "серце залишається в Києві", тому для нього дуже важливо, що відбувається у рідному місті.
Про ставлення до праймеріз
Ткаченко пояснив, що чутки щодо його можливого балотування в мери "якось самі виникають". Він також позитивно сприймає проведення праймеріз.
"Ця ініціатива слушна, тому що всі дискусії можуть перейти в більш прозору публічну площину", – повідомив Ткаченко. Та додав, що йому було б цікаво брати участь у праймеріз.
Що таке праймеріз? Тип голосування, в якому обирають одного кандидата від партії. Згодом між представниками партій проходить звичайне голосування. Зміст праймеріз полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, адже їхній електорат зазвичай близький.
Зверніть увагу! Олександр Ткаченко – український політик, журналіст, медіаменеджер. Нардеп, голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. До приходу в політику очолював медіахолдинг 1+1.
Що відомо про вибори мера Києва
- Місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Українці обиратимуть мерів і сільських голів, депутатів місцевих, районних та обласних рад, голів районних і обласних рад.
- Відповідно до дослідження групи "Соціс", серед кандидатів на посаду міського голови Києва жителі столиці найбільше підтримують Віталія Кличка. За нього готові проголосувати 41,1% киян.
Рейтинг потенційних кандидатів на мера Києва / Інфографіка 24 каналу