Кріссі Тейген з дітьми опинилася в епіцентрі землетрусу в Індонезії

5 серпня відбувся землетрус магнітудою 6,9 в Індонезії на острові Ломбок. Поштовхи відчувалися також і на знаменитому острові Балі. Зараз там знаходяться телевізійна зірка Кріссі Тейген з чоловіком Джоном Леджендом і дітьми.

Кріссі Тейген повідомляла про ситуацію на Балі на своїй сторінці в Twitter.

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Спочатку Кріссі написала лише "О Боже", після чого почала вести онлайн-трансляцію.

"Балі тремтить. Дуже довго", – наголосила вона.

Потім модель періодично публікувала записи протягом наступних годин: "Ще один, на цей раз маленький. Зупинись, Земля!".

Bali. Trembling. So long. — christine teigen (@chrissyteigen) 5 августа 2018 г.

Кріссі зазначила, що їхня сім'я в безпеці і вони моляться про жертв трагедії на острові Ломбок.

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen) 29 Лип 2018 р. о 1:23 PDT

another aftershock just now. probably the 8th one we have felt since the big one last night. we are safe, up high and nothing around us. thinking about everyone around us and in Lombok especially. — christine teigen (@chrissyteigen) 6 августа 2018 г.

Нагадаємо, за останніми даними, 5 серпня внаслідок землетрусу в Індонезії на острові Ломбок загинули 82 людини, сотні людей постраждали. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі.