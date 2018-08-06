Кріссі Тейген з дітьми опинилася в епіцентрі землетрусу в Індонезії
5 серпня відбувся землетрус магнітудою 6,9 в Індонезії на острові Ломбок. Поштовхи відчувалися також і на знаменитому острові Балі. Зараз там знаходяться телевізійна зірка Кріссі Тейген з чоловіком Джоном Леджендом і дітьми.
Кріссі Тейген повідомляла про ситуацію на Балі на своїй сторінці в Twitter.
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Спочатку Кріссі написала лише "О Боже", після чого почала вести онлайн-трансляцію.
"Балі тремтить. Дуже довго", – наголосила вона.
Потім модель періодично публікувала записи протягом наступних годин: "Ще один, на цей раз маленький. Зупинись, Земля!".
Кріссі зазначила, що їхня сім'я в безпеці і вони моляться про жертв трагедії на острові Ломбок.
Нагадаємо, за останніми даними, 5 серпня внаслідок землетрусу в Індонезії на острові Ломбок загинули 82 людини, сотні людей постраждали. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі.