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ВИБУХ У БОЛОНЬЇ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Кріссі Тейген з дітьми опинилася в епіцентрі землетрусу в Індонезії

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Кріссі Тейген
Кріссі Тейген / Instagram

5 серпня відбувся землетрус магнітудою 6,9 в Індонезії на острові Ломбок. Поштовхи відчувалися також і на знаменитому острові Балі. Зараз там знаходяться телевізійна зірка Кріссі Тейген з чоловіком Джоном Леджендом і дітьми.

Кріссі Тейген повідомляла про ситуацію на Балі на своїй сторінці в Twitter.

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Спочатку Кріссі написала лише "О Боже", після чого почала вести онлайн-трансляцію.

"Балі тремтить. Дуже довго", – наголосила вона.

Потім модель періодично публікувала записи протягом наступних годин: "Ще один, на цей раз маленький. Зупинись, Земля!". 

Кріссі зазначила, що їхня сім'я в безпеці і вони моляться про жертв трагедії на острові Ломбок.

Нагадаємо, за останніми даними, 5 серпня внаслідок землетрусу в Індонезії на острові Ломбок загинули 82 людини, сотні людей постраждали. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі.

Теги: LifeStyle Жертви Індонезія Стихійні лиха Землетрус Зіркові мами Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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