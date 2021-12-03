У Кривому Розі через обвал на шахті загинув гірник

На шахті у Кривому Розі 2 грудня трапився обвал. Внаслідок цього загинув 48-річний гірник.

Чоловіка намагалися врятувати колеги

Обвал трапився на шахті "Артем-1", яка належить ПП "Світекс". Про це розповів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Читайте також Трагедія на шахті у Росії: знайшли тіла 20 осіб – це гірники та рятувальники

Обвал стався вночі 2 грудня на шахті "Артем-1". Під уламками опинився 48-річний прохідник. Чоловіка намагалися врятувати його колеги, але від отриманих травм він загинув,

– додав Волинець.

За фактом загибелі людини правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових рішень за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт, що призвело до загибелі людини.

У Державній службі з питань праці розповіли, що трагедія сталася під час виконання підрядних робіт на орт-заїзді 231 осі горизонту 1135 метрів. Обвал гірської породи смертельно травмував працівника. Невдовзі відомство сформує комісію для розслідування нещасного випадку.

Що відомо про шахту "Артем-1" Шахту ввели в експлуатацію у квітні 1963 року з проєктною потужністю 2,2 мільйона тонн. Її збудував комбінат "Кривбасрудбуд".



"Артем-1" розташована в південній частині Саксаганської рудної смуги. Вона входила до складу рудоуправління імені Кірова.



У 1974 році скіповий підйомник вивели з експлуатації. Однак сьогодні шахту знову використовують як видобувну. Вона входить до складу шахтоуправління ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Вміст залізної руди у породах становить 53,5%.

Джерело: Шахту ввели в експлуатацію у квітні 1963 року з проєктною потужністю 2,2 мільйона тонн. Її збудував комбінат "Кривбасрудбуд"."Артем-1" розташована в південній частині Саксаганської рудної смуги. Вона входила до складу рудоуправління імені Кірова.У 1974 році скіповий підйомник вивели з експлуатації. Однак сьогодні шахту знову використовують як видобувну. Вона входить до складу шахтоуправління ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Вміст залізної руди у породах становить 53,5%.Джерело: "Діюча індустрія"

У шахті на Луганщині загинули 9 гірників

6 вересня на шахті "Червоний партизан" в тимчасово окупованому Червонопартизанську Луганської області обірвався трос ліфта. Загалом на момент трагедії у ліфті перебувало 25 гірників. 9 з них вижити не вдалося, у якому стані решта – невідомо.

Повний текст публікації Михайла Волинця у фейсбуці:

Про загибель гірника повідомляють З Кривого Рогу.

Обвал стався вночі 2 грудня на шахті Артем-1 (ПП "Світекс"). Під уламками опинився 48-річний прохідник. Чоловіка намагалися врятувати його колеги, але від отриманих травм він загинув.

За фактом загибелі людини правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 272 КК України.