Місяць без їжі і надії на порятунок: у Кривому Розі у квартирі були "ув'язнені" мама та щеня

В одній з квартир Кривого Рогу волонтери виявили двох собак – маму і щеня – у жахливому стані. Вони цілий місяць провели без їжі під замком.

Коли зоозахисники зайшли до помешкання, цуценя лежало у власних фекаліях, а велика собака поряд гризла пральне мило.

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Жахлива історія з обнадійливим фіналом

Як виявилося, власник місяць тому пустив товариша пожити у своїй квартирі, однак той раптом перестав виходити на зв'язок. По приїзду чоловік знайшов у квартирі знесилених собак, які були ледве при свідомості.

Наразі обидві тварини перебувають під наглядом ветеринарів. Лікарі розповідають, що цуценя досі у важкому стані. Його вага лише трохи більша за кілограм.

Коли собак знайшли, цуценя вже було на межі смерті, його довелося реанімувати. До ранку песик не дожив би. Мама теж у тяжкому стані. Вона втратила половину своєї ваги. Одні ребра.

"Практично місяць без їжі, це дуже дивно, що вони вижили", – зазначив ветлікар.

У пресслужбі Криворізького відділу поліції повідомили, що працюють над ідентифікацією власника тварин та з'ясовують всі обставини справи.

У ветклініці ж кажуть, що як тільки стан чотирилапих покращиться, їм шукатимуть нових господарів.

Який вигляд мають врятовані тварини / Фото Суспільне

До слова, на Харківщині поліцейські врятували собаку, яку господар повісив на трубі.