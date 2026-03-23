У Кривому Розі після атаки спалахнула пожежа: є постраждалі
- В ніч на 23 березня російські війська атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе, на місці сталася пожежа.
- Внаслідок атаки поранено двох чоловіків 31 та 58 років, яким надають медичну допомогу.
В ніч на понеділок, 23 березня, російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Під ворожим ударом опинився зокрема Кривий Ріг.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Які наслідки атаки на Кривий Ріг?
Повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА у Кривому Розі та територіальній громаді оголосили о 02:38. Згодом моніторингові канали написали про російські дрони над містом та вибухи.
Вже зранку Олександр Ганжа повідомив, що ворог завдав удару по Кривому Рогу.
Через ворожу атаку сталася пожежа. Вогонь рятувальники уже приборкали,
– йдеться в повідомленні.
Відомо також, що внаслідок атаки поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Зараз медики вже надають їм необхідну допомогу.
Ворог атакує Україну дронами: останні новини
Ввечері 22 березня під загрозою масованої атаки ударних безпілотників опинилася Одеська область. За інформацією з моніторингових каналів, в районі Тендрівської коси зафіксували близько 15 дронів. Вони рухалися у напрямку Одеського району.
Минулої ночі вибухи гримали на Київщині: найбільше постраждала Броварська громада. Там пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа – її вдалося приборкати.
Також пошкоджень зазнали фасади та дахи двох приватних будинків, два легкові автомобілі та вантажівка. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.