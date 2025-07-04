У Кривому Розі пожежа після атаки БпЛА та є постраждалі

Після удару БпЛА по Кривому Рогу стало відомо про перші наслідки. У місті почалася пожежа.

Також відомо про двох постраждалих. Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Наслідки дронової атаки на Кривий Ріг

Зранку 4 липня росіяни запустили "Шахеди" на Кривий Ріг. О 10:41 жителі міста чули вибух. Поки що невідомо, куди було завдано удару. Але внаслідок атаки на одній локації виникла пожежа.

Наразі відомо про двох поранених чоловіків. Сергій Лисак зауважив, що наслідки ще уточнюються.

Про небезпеку застосування БпЛА повідомили раніше в Повітряних Силах ЗСУ. За кілька хвилин дрон досяг міста.

Повторні вибухи пролунали в Кривому Розі об 11:38. Цього разу росіяни могли запустити на місто озброєння з авіації. Окрім цього, над містом збивали інші ворожі дрони.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Росіяни атакують Україну з ночі. Основні зусилля ворог спрямував на Київ, в столиці російські повітряні цілі завдали ушкоджень в шести районах. Відомо, що за допомогою лікарів після нічного обстрілу вже звернулися понад 20 жителів.