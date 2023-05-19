У Кривому Розі пролунали вибухи

Уночі 19 травня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Голова військової адміністрації міста підтвердив вибухи та закликав громадян дотримуватися правил безпеки.

Олександр Вілкул закликав не фіксувати нічого на фото та відео, адже будь-якими кадрами з роботою ППО чи прильотами може скористатися ворог.

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