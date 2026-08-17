У Кривому Розі "Шахеди" атакували промислове підприємство

Росія ввечері 17 серпня завдала ударів по промисловому підприємству у Кривому Розі. Цього разу ворог застосував ще два реактивні безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє Олександр Вілкул.

Що відомо про атаку?

За повідомленням місцевої влади, росіяни не припиняють атакувати промислове підприємство міста. Під час чергового удару ворог застосував ще два реактивні безпілотники типу "Шахед".

Наразі на місці працюють відповідні служби. Рятувальники приступили до аварійно-рятувальної операції та ліквідації наслідків атаки.

Інформація про можливих постраждалих, масштаби руйнувань і наслідки удару уточнюється.

В області досі триває повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників. Російські війська продовжують атакувати регіон, тож місцевих жителів закликають перебувати в укриттях і не нехтувати сигналами Повітряних Сил.

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Нагадаємо, у Запорізькій області ввечері 17 серпня пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних безпілотників. Перед цим очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про рух БпЛА у напрямку Запоріжжя. Згодом у місті пролунали вибухи, а влада закликала мешканців перебувати в укриттях.

Відомо, що внаслідок російської атаки загинули двоє людей – 43-річний чоловік та 41-річна жінка. Удар, за попередньою інформацією, припав по території садового товариства в Запоріжжі.