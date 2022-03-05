У Кривому Розі сталася пожежа на шахті

Уночі 5 березня у Кривому Розі загорівся трансформатор на шахті "Тернівська". Голова військової адміністрації Олександр Вілкул заявив, що загрози для місцевих жителів немає.

Загалом через пожежу зайнялися 2 трансформатори. Зараз намагаються підключити резервний.

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За словами Олександра Вілкула, до підстанції підстанції підключені Володимирівка, Чкалівка, 199 будинків, 4 школи, 7 дитсадків, 2 училища, Палац культури, ДЮСШ 5, музична школа, частина троллейбусів, 8-ма міська лікарня.

Станом на 2:00 електропостачання відновили у лікарні. Олнак 11 шахтарів перебувають під землею.

Текст публікації Олександра Вілкула

По загорянню в Тернах.

Загоряння масляного трансформатора на шахті "Тернівська" КЗРК. Напруга 1 500 Вт. Згоріло два трансформатори.

Загрози жителям немає. До підстанції запитані – Володимирівка, Чкалівка, 199 будинків, 4 школи, 7 дитсадків, 2 училища, ДК, ДЮСШ 5, музична школа, частина тролів, 8-ма міськлікарня. У лікарні загрози для пацієнтів немає, на апаратах ніхто не перебуває.

Переганяємо резервний трансформатор на 100 кВт.

Поки що все, після гасіння пожежі розбиратимемося.