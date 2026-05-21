"Це дуже небезпечна річ": Буданов різко висловився щодо поширення тез про "кризу мігрантів"

В Україні наразі актуалізувалася тема трудових мігрантів, зокрема з Індії. Проте поширення інформації про нібито "критичну ситуацію з напливом мігрантів" є дуже небезпечним.

Таку думку під час Форуму стратегічних комунікацій (Stratcom Forum 2026) у Києві зробив очільник Офісу Президента Кирило Буданов 21 травня, – передає hromadske.

Як Буданов висловився про мігрантів?

Генерал зазначив, що в публічному просторі формується викривлене уявлення про нібито "міграційну кризу" в Україні. За його словами, країну традиційно сприймають як гостинну, однак окремі інциденти або конфлікти можуть подаватися як масове явище, хоча насправді це не відповідає реальній ситуації.

Він наголосив, що поодинокі випадки суперечок або конфліктів не свідчать про загальне неприйняття іноземців українським суспільством, але через медійне поширення такі епізоди можуть створювати спотворену картину реальності.

Буданов зауважив, що подібні наративи швидко поширюються та можуть бути небезпечними, хоча фактичних підтверджень масових негативних дій він не бачить.

Зробили просто підмінну реальність. Нібито все населення ненавидить весь світ, "ніяких іноземців, ніколи". Це трошки інше і працює досить таки гарно. Ви подивіться, як ця тематика зайшла. Це дуже небезпечна річ,

– підкреслив Буданов.

Останнім часом у соціальних мережах в Україні дійсно поширювалися повідомлення про нібито масовий приїзд трудових мігрантів і конкуренцію за робочі місця, однак ці твердження не мають однозначного підтвердження.

Чи дійсно в Україні брак кадрів і як ситуацію можуть врятувати іноземці?

У соцмережах активно поширюються повідомлення про нібито масове залучення іноземних працівників до України. Зокрема, з'являлися відео з чоловіками, схожими на громадян Індії, які нібито закликають приїжджати на роботу в Україну.

Водночас уряд офіційно не заявляє про масштабну міграційну кампанію – наразі йдеться лише про окремі ініціативи бізнесу. За оцінками Міністерства економіки, в країні бракує близько 4,5 мільйона працівників.

При цьому, ринок праці тим часом стикається зі структурним безробіттям: вакансій багато, але роботодавцям складно знайти фахівців із потрібними навичками. Керівниця напряму OLX Робота та Work.ua Марія Абдулліна у коментарі для 24 Каналу розповіла, що кадрова нестача надалі лише посилюватиметься, тому компаніям доведеться змінювати підходи до найму:

переглядати вимоги до кандидатів;

оновлювати рівень зарплат;

більше інвестувати в перенавчання персоналу.

Серед можливих рішень бізнес уже розглядає ширше залучення жінок у "чоловічі" професії, працевлаштування ветеранів, людей з інвалідністю та кандидатів старшого віку.

Водночас варіант залучення трудових мігрантів із-за кордону поки не є масовою практикою, хоча інтерес до іноземних працівників у деяких галузях поступово зростає. Перегляд правил пов'язують із дефіцитом робочої сили, однак він охоплює близько 70 країн міграційного ризику.