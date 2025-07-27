Підприємства у Росії переходять на 4-денний робочий тиждень: економіст пояснив причину

У російському центробанку заявили, що напруга на ринку праці нібито спадає. Ба більше, там переконують, що кількість підприємств, які відчували брак кадрів, також скорочується.

У цивільних підприємствах зараз надлишок робочої сили. Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, що деякі підприємства переходять на 4-денний робочий тиждень.

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Чому у Росії змінюють робочий тиждень?

Причина такого переходу – відсутність продажів. Продавати немає кому, тому цивільні підприємства починають працювати тільки 4 дні на тиждень. Відповідно зарплата також зменшується.

Це призводить до інших проблем. Наприклад, робітники працюють 4 дні, отримують на 20% менше. Відповідно зменшується податок, який є джерелом наповнення регіональних бюджетів,

– пояснив Ігор Ліпсіц.

Відтак стає значно важче оплачувати комунальний транспорт, проводити ремонтні роботи, платити зарплату бюджетникам. Починається справжня катастрофа через нестачу коштів.

Можливо, у підприємствах воєнної промисловості справді є дефіцит робочої сили, але не на цивільних. Все йде до того, що певні сфери не матимуть як залучити людей, вони просто стануть непотрібними.

Зараз Росія починає розпадатися на різні зони з різними проблемами. В одних – це воєнні виклики, в інших – цивільні,

– додав Ігор Ліпсіц.

Якщо всіх працівників перевести на 4-денний робочий день, тоді вдасться уникнути звільнення 20% людей. Так складається враження, що штат наповнений, безробіття не збільшилося, але зарплата кожного зменшилась на 20%.

До слова, російська економіка переживає скрутні часи. У центробанку бояться поглиблення економічної кризи, тому різко знизили облікову ставку. Ключовими причинами є наслідки війни, західних санкцій і дефіцит робочої сили.