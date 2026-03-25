Буде більше спільної роботи: Арахамія похвалив Верховну Раду, але визнав і труднощі

У партії "Слуга народу" позитивно оцінили сьогоднішнє засідання парламенту. Там анонсували роботу над подоланням труднощів і більше форматів спільної роботи.

Про це повідомив Давид Арахамія, голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України. 24 березня він заявив, що ситуація в Раді під контролем, депутати працюватимуть в групах, вивчатимуть думки колег і формуватимуть бачення того, як рухатися далі.

Що кажуть у партії влади про роботу Верховної Ради?

Давид Арахамія подякував депутатам за роботу.

Сьогодні Верховна Рада підтвердила, що може діяти в складних умовах і те, про що говорив раніше, – цей парламент не раз демонстрував готовність приймати найскладніші рішення в найважчі часи. Є певні труднощі, робота над ними буде продовжуватися, але інтереси держави завжди були і залишаються на першому місці,

– написав він.

Також очільник фракції влади запевнив: рішення ухвалюють і готують більше форматів спільної роботи.

Що депутати розглянули 25 березня?

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, ухвалили такі законопроєкти:

№14104 про запровадження нових форм підтримки в освіті (ухвалено за основу 274 голосами);

№0368 про фінансову угоду з ЄС щодо доріг "Шляхи солідарності" (ухвалено 270 голосами);

№0323 про приєднання до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства (ухвалено 261 голосом);

№13071 про скасування віз для волонтерів і гуманітарних працівників на час воєнного стану (ухвалено в цілому 254 голосами);

№12254 про обов'язкову згоду батьків лише для відчуження (а не набуття), поділу, виділу нерухомого майна неповнолітнім (14 – 18 років) (ухвалено в цілому 285 голосами);

№13155 про звільнення мешканців пошкодженого житла від сплати комунальних послуг і податків на період відновлення (ухвалено в цілому 308 голосами);

№13347 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву (ухвалено в цілому 263 голосами).

Натомість не включили в порядок денний законопроєкт №14405 про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану.

Чому взагалі постало питання про неголосування депутатів?