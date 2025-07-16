Допомагав студентам-медикам складати КРОК за 9000 доларів США: іноземець отримав підозру

Службові особи центру тестування власноручно заповнювали правильними варіантами відповідей екзаменаційні бланки студентів-медиків. "Клієнтів" для них шукав 26-річний громадянин Індії.

Про це в середу, 16 липня, повідомили в Київській міській прокуратурі, передає 24 Канал. Іноземцю вже оголосили підозру, досудове розслідування триває.

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Що відомо про незаконну схему?

За даними слідства, майбутні медики, що складали єдиний державний кваліфікаційний ліцензійний іспит КРОК, мали дати відповіді лише на частину запитань в екзаменаційних бланках.

Решту замість студентів власноруч "домальовували" посадові особи державного некомерційного підприємства "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України".

Коштувала послуга 9 000 доларів США, а пошуком "клієнтів" займався громадянин Індії – він пропонував допомогу студентам-іноземцям.

Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 5 статті 27 та частиною 3 статті 368 КК України, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Окрім того, правоохоронці встановлюють причетних до організації незаконної схеми службових осіб центру тестування.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 14 липня низка ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомила про обшуки в структурах, пов'язаних із Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Силовики розслідують можливу масштабну схему розкрадання бюджетних грошей, у якій фігурує керівництво МОЗ.